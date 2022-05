Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che racconta la vita e gli amori di un gruppo di persone residenti in un albergo vicino Monaco di Baviera. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 14 maggio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incidente di Maja e Hannes, sugli sforzi fatti da Florian per salvare la sua amata, sulla preoccupazione di Hildegard per l'hobby del marito, sulla presunta gravidanza di Vanessa e sull'equivoco fra Rosalie ed Erik.

Maja chiede aiuto all'ex

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Maja e Hannes tenteranno inutilmente di uscire dalla grotta in cui sono rimasti bloccati. Nel frattempo, Florian deciderà di dimenticare la sua ex fidanzata dopo aver saputo che Frohlich vorrebbe farle una proposta di matrimonio. Le cose cambieranno però quando quest'ultima riuscirà a collegarsi in rete per chiedere aiuto dalla grotta, decidendo di rivolgersi prima a Florian. Pur non riuscendo a capire le parole pronunciate dalla ragazza, il Vogt si renderà conto che quest'ultima è in pericolo e andrà a cercarla. Dopo aver seguito il percorso previsto da Hannes e Maja, Florian giungerà all'ingresso della grotta, intuendo che la sua ex è imprigionata lì.

Nonostante il pericolo e la sua paura per i luoghi chiusi, Florian salverà la sua amata, capendo che l'amerà per sempre. Uscito indenne dalla grotta, Hannes prenderà un'importante decisione.

Erik flirterà con Rosalie

Hildegard non sarà molto entusiasta all'idea che Alfons sta riparando la sua moto per ritornare presto in strada.

Dopo aver scoperto da Werner quanto ha sofferto la moglie a causa del suo incidente, Sonnbichler inizierà a non essere più molto sicuro di voler continuare con il suo hobby. Più tardi, Werner lo convincerà a trascurare la moto e ad impegnarsi nel golf, sport che ad Alfons non piace. Nonostante ciò, il Sonnbichler batterà Werner in una sfida, scoprendo che poi il Saalfeld lo ha fatto vincere.

A quel punto, Alfons deciderà di iniziare un nuovo hobby con la moglie. Per superare le sue sofferenza d'amore, Erik flirterà con Rosalie al bar che ricambierà le sue attenzione sotto gli occhi di Michael. Quello che il Vogt non sa è che Engel non è veramente interessata a lui ma vorrebbe soltanto vendergli un'assicurazione.

Credendo di essere incinta, Vanessa deciderà di non raccontare nulla a Max per poi cambiare idea poco dopo. Il giovane sarà moto felice all'idea di diventare padre per poi arrabbiarsi quando il test di gravidanza sarà negativo. Resosi conto di aver risposto male alla fidanzata, Max le chiederà scusa promettendole di parlare del loro futuro l'anno prossimo senza dirle che in realtà ha già preso una decisione.

Non riuscendo a riavere il suo ruolo di PR al Furstenhof, Erik deciderà di accettare di fare le pulizie in hotel per fare buona impressione sui giudici. Poco dopo, Ariane gli confesserà di essere molto attratta da lui.