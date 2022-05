Arrivano le nuove trame delle repliche della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', interpretata fra gli altri da Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Giulia Vecchio (Anna Imbriani), Mauro Conte (Edoardo Conti), Filippo Scarafia (Roberto Landi), Giusy Buscemi (Teresa Iorio), Giuseppe Zeno (Pietro Mori) e Alice Torriani (Andreina Mandelli). Le puntate si riferiscono alle repliche che andranno in onda dal 9 al 13 maggio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:50. Gli episodi di questa settimana si riferiscono alla prima stagione della soap e verranno trasmessi in versione ridotta rispetto a quelli originali andati in onda nel 2015.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'attrazione fra Pietro e Teresa, sul loro primo bacio, sulla decisione di Mori di chiedere la mano di Andreina, sulla dedizione di Vittorio nel lavoro e sulla morte inaspettata del padre di quest'ultimo.

Teresa e Pietro si baciano

Le trame delle repliche de 'Il Paradiso delle Signore' ci segnalano che Pietro si renderà conto che Teresa è molto intraprendente in ambito lavorativo e le chiederà di partecipare ad una nuova attività nel centro commerciale. Più tardi, Teresa e Pietro si scambieranno un bacio che porterà la giovane ad allontanarsi da lui per l'imbarazzo. Nel frattempo, la polizia porterà avanti le indagini di un omicidio di guerra in cui potrebbe essere coinvolto anche Mori.

Dopo aver riflettuto, Pietro si renderà conto di essere vittima di un piano ideato per vendicarsi di lui. A quel punto, l'unica arma che potrà utilizzare per difendersi sarà quella di usare Andreina come mezzo di ricatto. Dopo aver ammesso a Teresa di essere innamorato di lei, l'uomo sarà costretto a preparare una pomposa proposta di matrimonio per Andreina.

Delusa dal comportamento dell'uomo, Teresa sarà costretta ad affrontare il dolore per essere stata abbandonata nuovamente.

Teresa soffre per Mori

Vittorio si impegnerà moltissimo per attirare l'attenzione su di sé al Paradiso. Dopo aver saputo della decisione di Pietro di sposare Andreina, Conti approfitterà della situazione per avvicinarsi a Teresa.

Nonostante ciò, Vittorio non trascurerà il suo lavoro, impegnandosi moltissimo in una nuova campagna pubblicitaria dedicata al lancio sul mercato di un nuovo rossetto. Teresa si preparerà ad affrontare il suo ultimo giorno al Paradiso, rovinato dall'arrivo di un'inaspettata notizia che informerà tutti della morte del padre di Vittorio. Saputo ciò, Teresa non se la sentirà di lasciare Conti da solo e deciderà di organizzare un'iniziativa attraverso la quale far sentire al giovane tutto l'affetto del Paradiso, nella speranza di aiutarlo in un momento così doloroso.