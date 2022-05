Uno dei volti più amati della televisione italiana degli ultimi anni, tornato di recente a Mediaset nei panni di opinionista all'Isola dei Famosi, è certamente Nicola Savino. L’opinionista, insieme e a Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, forma un trio scoppiettante, divertente, spontaneo e mai fuori luogo. Il successo dell’isola, dopo due edizioni leggermente sotto tono, sono dovuti anche ai loro interventi. Nonostante il successo degli ultimi mesi, però, pare che per Savino questa sia l’ultima avventura in casa Mediaset, pronto a lasciare la rete per trasferirsi dalla concorrenza.

Il possibile addio di Nicola a Mediaset

Grazie agli ottimi ascolti di questa edizione in corso dell’Isola dei Famosi, il programma ha subito un prolungamento, slittando la finale al 27 di giugno. Ilary Blasi, dunque, insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, continueranno ad intrattenere il pubblico con la loro incredibile sintonia e commenti pungenti. Dopo questo successo dell’Isola, è facile pensare che Nicola Savino possa tornare a Mediaset nei panni di conduttore di un nuovo programma tutto suo, com’è accaduto qualche mese fa con il programma Back To School, in onda su Italia 1. Tuttavia, stando al portale Pipol Tv, questa ipotesi è da considerarsi come nulla, in quanto Nicola sarebbe stato contattato da TV8 per la conduzione di ben due programmi.

Se così fosse, dopo anni in casa Mediaset, Savino potrebbe nuovamente abbandonare il Biscione per trasferirsi dalla concorrenza. Al momento, non sappiamo se Savino lascerà veramente o meno, in quanto il diretto interessato non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale.

Il progetto di Tv8 per Nicola: due possibili programmi per l'opinionista

Ormai da tempo, TV8 cerca conduttori amati della televisione Italiana per cercare di affrontare la concorrenza di Rai e Mediaset. Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, anche Nicola Savino potrebbe appunto dire addio a Piersilvio Berlusconi. Stando ai rumors, infatti, Nicola sarebbe stato contattato da TV8 per condurre ben due nuovi programma.

Uno nella fascia pomeridiana, in modo da intrattenere il pubblico durante il pomeriggio, ed un altro programma nella fascia oraria, con un noto reality già conosciuto. Non sarebbe una novità vedere l'opinionista nei panni di conduttore di un reality in prima serata. Ricordiamo infatti che Nicola, in passato, ha anche condotto l'isola dei Famosi su Rai 2, oltre a Back To School e tantissimi altri programma Mediaset, come anche Le Iene.