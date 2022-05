Martedì 3 maggio su Italia1 è andata in onda la finale de La Pupa e il Secchione. Durante la puntata c'è stato uno scontro al vetriolo tra Antonella Elia e Soleil Sorge: la showgir piemontese si è scagliata contro la collega per avere votato con uno 0 la prova di Gianmarco Onestini e Mila Suarez.

L'accaduto

Come era stato anticipato negli spoiler de La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge ha rifilato uno 0 alla coppia formata da Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Dopo uno scontro con i due concorrenti in gara, è intervenuta Antonella Elia.

La showgirl ha preso le difese della coppia e ha attaccato la collega.

Secondo il punto di vista della 58enne piemontese, Soleil ha sbagliato ad assegnare un voto così basso ai due concorrenti: "Non esiste dare zero ad un'esibizione". Sebbene la influencer italo-americana abbia cercato di spiegare il suo punto di vista, Antonella Elia si è detta in disaccordo e ha criticato l'atteggiamento della giurata: "Sei arrogante e si vede in questi momenti".

Elia contro i fan di Sorge

Nel botta e risposta tra Soleil e Antonella, lo studio si è schierato dalla parte della influencer italo-americana.

La showgirl piemontese ha rimproverato anche i presenti in studio per l'atteggiamento poco consono.

Secondo la 58enne, Mila Suarez stava solamente raccontando un episodio legato alla sua vita privata. Dunque, Elia non ha gradito che alcune persone presenti nel pubblico abbiano cominciato ad urlare come fossero in uno stadio: "Oh ma cosa urlate?

State calmi".

Infine, Antonella Elia ha ritenuto che l'applauso indirizzato a Soleil Sorge contro Mila Suarez sia stato inadeguato.

La prova di Gianmarco e Mila

Per la prova Gianmarco Onestini ha portato in scena la storia di Mila Suarez. Il "Pupo" ha esordito spiegando di voler raccontare la storia di una bambina nata in Africa, esattamente in Marocco: "Non ha avuto la possibilità di studiare".

Successivamente il concorrente ha fatto presente che la ragazza è diventata una donna forte, nonostante le difficoltà della vita. In un secondo momento la coppia ha iniziato a ballare. Al termine della prova Soleil ha assegnato uno 0 ai due concorrenti. Di conseguenza, è scoppiato un botta e risposta al vetriolo tra la giurata e la coppia in gara. Sorge ha precisato di avere votato zero per la performance di ballo: "Non è piaciuta l'esibizione di Mila".

A quel punto è intervenuto Gianmarco: "Sei una gran maleducata. Ti sto parlando e ti giri". La modella invece, ha minacciato di abbandonare il gioco prima della fine. Antonella Elia ha rivelato di avere dato un 10 alla coppia in gara.

In collegamento, la mamma di Onestini jr ha elogiato il figlio e si è detta orgogliosa.