È trascorsa circa una settimana dalla rottura fra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié. Il nuotatore ha posto fine alla relazione sentimentale nata con la principessa etiope all'interno della casa del Grande Fratello, annunciando la separazione con un comunicato Ansa evidenziando che quanto vissuto nel loft di Cinecittà rimarrà per sempre una parentesi molto bella che, però, non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale lontano dalle telecamere. Non si è fatta attendere la replica di Lulù che, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha puntato il dito contro il padre di Manuel, Franco.

L'ex gieffina è ritornata sull'argomento in un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dichiarando: "Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante".

Lucrezia accusa padre e amici di Manuel

Se il signor Franco Bortuzzo, secondo Lucrezia Selassié ha posto ostacoli alla relazione tra la principessa e Manuel, la ormai ex coppia cercava di trovare un proprio equilibrio allontanando le negatività. Lulù ha affermato che il nuotatore ha subito molte pressioni da parte della sua famiglia. La ragazza ha però aggiunto che anche gli amici del triestino non avevano una grande opinione di lei e, a parer di Lucrezia, devono aver effettuato un lavaggio del cervello al 23enne, in quanto fino a due giorni prima della fine avevano festeggiato i primi sette mesi insieme svegliandosi l'uno accanto all'altra.

Per Lulù il principale responsabile è il padre di Manuel

Lulù Selassié ha detto che lei e Manuel Bortuzzo non hanno mai avuto la reale possibilità di costruire un proprio equilibrio lontano dalle telecamere. Nonostante fosse terminata l'avventura nel Reality Show del Grande Fratello Vip 6, i due ragazzi non hanno mai avuto privacy.

Lucrezia ha raccontato che Franco, il padre di Manuel, era parecchio invadente. La casa del triestino è separata da quella del genitore da una scala a chiocciola e lui scendeva spesso senza bussare o avvisare. Secondo Lucrezia è Franco Bortuzzo il maggiore responsabile della fine della relazione d'amore con Manuel. Secondo la 23enne, il papà del nuotatore ha causato la crisi.

Non ha dubbi Lulù: se non fosse stato per il padre del triestino, loro starebbero ancora insieme. L'ex gieffina ha poi effettuato il paragone con la sua famiglia. Bortuzzo era molto legato ai suo familiari e chiamava 'mamma' la madre di Lucrezia. Successivamente alla Pasqua, hanno tentato di vedersi a casa Selassié oppure in hotel per tentare di migliorare la situazione ma il papà di Manuel ha continuato ad intromettersi, ha raccontato Lulù.