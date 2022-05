Nel salotto di Verissimo ha sparato a zero contro Lulù, ma è nella vita di tutti i giorni che Manuel Bortuzzo ha già voltato pagina. Stando ad un rumor che si fa sempre più insistente, il cuore del nuotatore avrebbe ripreso a battere per Federica Pizzi, la giovane con la quale ha fatto coppia fino a poco prima di partecipare al GF Vip. Amedeo Venza è certo del ritorno di fiamma e invita i due a confermarlo, soprattutto dopo che sono stati beccati uno affianco all'altro davanti alla tv.

Aggiornamenti sul privato di Manuel

Sono passate due settimane da quando Manuel ha annunciato la rottura con Lulù con un comunicato stampa.

I fan sembra si siano rassegnati alla fine dell'amore nato nella casa del Grande Fratello Vip, anche se non perdono occasione per puntualizzare le cose inesatte che Bortuzzo racconterebbe sulla principessina e sul breve periodo che hanno trascorso in coppia.

Il giovane ha deciso di mettere un punto definitivo rilasciando una dura intervista a Verissimo: a Silvia Toffanin, infatti, il nuotatore ha confermato che è stato lui a lasciare Selassié e che la sua famiglia non ha nulla a che fare con questa decisione maturata nel tempo.

La finalista del reality non ha ancora commentato le parole poco carine che l'ex fidanzato ha detto sul suo conto in tv ("Non ascolta, è come parlare con un muro. Le dico le cose e non capisce.

Mio padre non si è mai intromesso, ha detto cose non vere"), e neppure i tanti gossip che stanno circolando sulla nuova vita dell'uomo che ama ancora.

L'avvistamento nel giorno dedicato a Manuel

Dallo scorso 25 aprile, ovvero dal giorno in cui ha ufficializzato la rottura con Lulù, più volte Manuel è stato beccato in compagnia di una sua vecchia conoscenza.

Sono tante, infatti, le foto che i curiosi hanno fatto di nascosto a Bortuzzo e a Federica Pizzi, la ragazza con la quale è stato fidanzato fino a poco tempo prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

I due sono stati visti insieme ad altri amici sia al mare che al concerto di Rkomi a Roma, tutte occasioni alle quali hanno presenziato anche altri amici.

Domenica 8 maggio, poi, il nuotatore ha scelto proprio la giovane per assistere alla messa in onda del film sulla sua vita. Davanti ad un megaschermo, infatti, Manuel e Federica hanno guardato vicini "Rinascere", che ha regalato a Rai 1 uno share del 18% e oltre 3,5 milioni di spettatori.

I due ex sono stati immortalati da un amico in una Instagram storia che ha fatto il giro della rete: in queste immagini, si nota che Federica cerca di nascondere il suo volto quando si accorge di essere ripresa, ma non ci riesce bene perché i fan l'hanno subito riconosciuta.

I commenti sulla nuova vita di Manuel

I fermo immagine che stanno facendo il giro del web, mostrano Manuel e Federica seduti uno accanto all'altro poco prima dell'inizio del film "Rinascere"; secondo molti, questo sarebbe l'ennesimo indizio a favore di un chiacchierato ma ancora non confermato riavvicinamento sentimentale tra i due.

Deianira Marzano ha condiviso il video in questione e ha commentato: "Manuel guarda il film con la sua ex, ci sarà un ritorno di fiamma?".

Più sicuro su come stiano veramente le cose tra Bortuzzo e Pizzi dopo la decisione di lui di lasciare Lulù, è Amedeo Venza, che sempre su Instagram ha tuonato: "Ragazzi è inutile che mi girate queste storie. Ormai stanno insieme".

"Almeno avessero il coraggio di dirlo", ha concluso l'influencer pugliese sul suo profilo.

Insomma, la relazione nata nella casa del GF Vip 6 è solo un ricordo per Manuel, che oggi preferisce trascorrere il tempo e le giornate importanti assieme alla ragazza che ha amato prima di imbattersi nella principessina Selassié.