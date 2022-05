Sei Sorelle (Seis hermanas), è il nuovo acquisto dell'ammiraglia Rai per riempire lo spazio pomeridiano dedicato alle TV Soap finora occupato da "Il paradiso delle signore". La serie con protagonisti Maria Castro e Alex Gadea (già conosciuto come il Tristan de "Il Segreto") rispettivamente nei panni di Francisca Silva e Crystobal Loygorri, ci accompagnerà per tutta l'estate e andrà in onda tutti i giorni alle 15:55 su Rai1.

Sei Sorelle è ambientata nella Madrid degli anni Novecento e racconta la storia di sei donne, figlie di Don Fernando, che dovranno rimboccarsi le maniche e riuscire a mantenere il loro status sociale, nonostante gli ideali maschilisti e le loro tresche amorose.

Nel secondo episodio settimanale di sei sorelle (che andrà in onda martedì 31 maggio), Don Fernando morirà tragicamente lasciando le sue sei figlie da sole, mettendo a dura prova il loro futuro. Le ragazze non si arrenderanno e si impegneranno per salvare la fabbrica di famiglia e mantenere alto il loro cognome.

Nel contempo, i dipendenti inizieranno a scioperare costringendo le sorelle a prendere una difficile decisione. Infine Blanca inviterà le donne ad un'asta benefica che si rivelerà piena di imprevisti che turberanno le Silva.

Le sorelle Silva affrontano il tragico lutto del padre

Nella prima parte dell'episodio che andrà in onda martedì 31 maggio, il capo famiglia Silva verrà a mancare inaspettatamente lasciando il destino delle figlie in pericolo.

Pertanto le ragazze si rimboccheranno subito le maniche: Diana cercherà in tutti i modi di convincere Don Aurelio ad aiutarle nella produzione di tessuti che garantirebbe alle Silva una rendita, mentre Adela, con l'aiuto di German, penserà ad una soluzione per non perdere Ville De Paris.

Diana prende una decisione inaspettata

Nella seconda parte dell'episodio 2 della soap opera proveniente dalla penisola iberica, le giovani Silva (Adela, Blanca, Diana, Celia, Francisca ed Elisa) affronteranno la crisi aziendale tessile della fabbrica. La situazione peggiorerà quando i dipendenti decideranno di scioperare per i loro diritti, mettendo ancor più in difficoltà le giovani donne, così Diana avrà un'idea che spiazzerà la famiglia per non portare l'azienda al fallimento: le sei sorelle lavoreranno al fianco dei loro dipendenti

Dove rivedere la soap

Sei Sorelle prende il posto de "il paradiso delle signore" fino a Settembre poiché tornerà la soap italiana con la sua settima stagione nella fascia pomeridiana. Intanto per chi dovesse perdere le puntate di Sei Sorelle, potrà recuperarle in streaming sulla piattaforma garantita dalla Rai, ossia "RaiPlay"