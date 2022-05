In un'intervista al Corriere della Sera, Stefano De Martino si è raccontato senza filtri. Il 32enne campano ha confermato di essere tornato con l'ex moglie Belen Rodriguez. Per quanto riguarda un ipotetico matrimonio-bis, il diretto interessato ha precisato che non ci sarà una seconda volta: "Per come si è svolto, basta per altre due, tre vite".

Le parole del conduttore

Dopo i rumor dei mesi scorsi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme. La conferma è arrivata dal 32enne di Torre Annunziata: "Se stiamo insieme? Sì". Il diretto interessato ha spiegato che all'interno della coppia è come se ci fosse un transfer emotivo, in cui tutti e due vogliono capire se in futuro ci sarà o meno un lieto fine.

A proposito degli alti e bassi vissuti dalla coppia, De Martino ha ammesso: "Tutti hanno avuto un amore tormentato".

Nel corso dell'intervista, Stefano ha parlato anche di un ipotetico matrimonio-bis con la showgirl sudamericana: "Risposarsi? Di matrimonio ne ho fatto uno, basta e avanza". Secondo il conduttore televisivo non c'è un motivo sul perché i due coniugi si siano lasciati dopo aver celebrato le nozze nel 2012. L'unica cosa che il 32enne si è sentito in dovere di confermare, è che ogni settimana va dallo psicologo per non commettere gli errori del passato.

Cosa pensa della seconda figlia di Belen?

Dopo l'ennesima rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez aveva intrapreso una relazione con Antonino Spinalbese dalla quale ha avuto una bambina.

Nell'intervista il conduttore campano ha rivelato cosa pensa della piccola Luna Marì.

De Martino ha precisato di nutrire un grande rispetto per la sorella di suo figlio Santiagio. A tal proposito, il diretto interessato ha rivelato di sentirsi come un grande zio.

Il rapporto con Emma Marrone

Stefano De Martino, quando partecipò ad Amici, era fidanzato con Emma Marrone.

L'anno successivo, il ballerino tradì la cantante salentina con Belen Rodriguez. A distanza di anni, il 32enne ha spiegato di essere rimasto in ottimi rapporti con l'ex: "La nostra storia è stata una cosa di gioventù". Stefano ha confidato di andare spesso ai concerti di Emma: l'ultima volta è stato prima dello scoppio della pandemia.

Stefano De Martino elogia Maria De Filippi

Parlando di Amici, Stefano De Martino ha menzionato Maria De Filippi. Il 32enne ha ammesso che sente spesso la conduttrice di Canale 5: "Prima delle grandi decisioni la chiamo". Il diretto interessato ha fatto sapere di chiedere sempre consigli alla moglie di Maurizio Costanzo sui nuovi progetti di lavoro.

Stefano De Martino si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo come allievo di Amici. L'anno seguente, De Filippi l'ha voluto nel corpo di ballo dei professionisti. Oggi, De Martino è uno stimato conduttore televisivo.