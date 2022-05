Lunedì 30 maggio 2022 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Il reality show, che quest'anno si concluderà il 27 di giugno, diventando l'edizione più lunga della storia, sarà condotto, per la ventunesima puntata, da Ilary Blasi. La conduttrice sarà affiancata dal duo di opinionisti formati da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. In Honduras ci sarà invece l'inviato Alvin, con il compito di spiegare le prove, dare manforte ai naufraghi e condurre le nuove nomination. A poche ore da una nuova puntata, molti si chiedono chi, tra i naufraghi al televoto, dovrà lasciare la Palapa.

Sondaggi puntata 30 maggio

Al televoto durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda venerdì 27 maggio 2022, sono finiti: Nick Luciani, Estefania Bernal, Lory Del Santo, Marialaura De Vitis e Marco Maccarini. Anche questa settimana il televoto è in positivo e chiede quale naufrago si vuole salvare. Secondo gli ultimi sondaggi apparsi online, ad avere la peggio e dunque trasferirsi da Playa Palapa a Playa Sgamadissima, potrebbe essere Estefania Bernal. Se così fosse, la modella brasiliana raggiungerebbe il suo ex fidanzato Roger, eliminato nella precedente puntata, sulla spiaggia di passaggio, dove poi i naufraghi saranno messi al televoto e, solo il pubblico da casa, deciderà se far rientrare sulla spiaggia principale e dunque nuovamente in gioco i concorrenti, oppure se mandarli definitivamente a casa.

Anticipazioni ventunesima puntata dell'Isola

Lunedì 30 maggio tornerà Ilary Blasi insieme al suo team, su canale 5 per una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Stando alle ultime anticipazioni pubblicate da Mediaset, durante la ventunesima puntata del reality show, si scoprirà quale naufrago tra Nick, Estefania, Lory, Marco e Marialaura, sarà l'eliminato.

Questa però non sarà l'unica eliminazione della serata, poiché ci sarà anche una seconda eliminazione; attraverso un televoto flash il pubblico dovrà decidere il naufrago da mandare su Playa Sgamadissima. Proprio su quest'ultima spiaggia, Roger insieme ai due nuovi eliminati, scopriranno il loro destino ovvero, se rientreranno in gioco o in Italia.

Spazio poi alle prove, i naufraghi saranno divisi in coppie e si dovranno sfidare in una prova di apnea e, i vincitori, dopo ormai due mesi dall'inizio del programma, potranno godere di un bagno in acqua dolce e sapone.Ci saranno poi altre prove ricompense, la prova leader e le nuove nomination condotte da Alvin. Non resta dunque che attendere la nuova puntata dell'Isola dei Famosi per scoprire come reagiranno i naufraghi e cosa accadrà all'interno del reality show.