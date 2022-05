Le anticipazioni di Tempesta d’amore riguardanti le puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 2 a venerdì 6 maggio, annunciano nuovi pericoli. Nel dettaglio, Maja e Hannes visiteranno la grotta Erlstein, ma una forte scossa di terremoto farà cadere un masso e i due resteranno intrappolati là dentro. Nel frattempo, Alfons farà una promessa a Hildergard riguardo alla sua vecchia moto. Nel mentre, Erik, ubriaco fradicio, darà del filo da torcere a Rosalie e provocherà Michael. Quest'ultimo, però, cederà alle provocazioni dando un pugno al signor Vogt.

Florian, dopo aver sognato Maja implorare aiuto, si renderà conto che lei e Hannes sono in pericolo.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore: Maja e Hannes intrappolati nella grotta

I fratelli Vogt saranno impegnati a piantare degli alberi nel bosco e questa cosa sembrerà rallegrare l’animo di Erik. Hannes proporrà a Maja di fare una scampagnata in montagna e di trascorrere la notte insieme in una baita nel bosco. Durante la scampagnata, i due troveranno la grotta Erlstein e, dalla curiosità, decideranno di visitarla. Improvvisamente una scossa di terremoto farà cadere una parte del muro della grotta e i due si ritroveranno intrappolati dentro e senza la possibilità di telefonare a qualcuno per via della scarsa rete.

A questo punto, Hannes userà tutta la sua forza per spostare i massi che ostruiscono la via d’uscita. L’uomo, perdendo tanto sangue, non riuscirà a liberarla e cadrà a terra privo di sensi. Robert, non vedendo arrivare Hannes e Maja alla baita Tresseler, si preoccuperà moltissimo e chiamerà il soccorso alpino. Successivamente, avvertirà Selina della situazione.

Rosalie e André litigano nelle prossime puntate di Tempesta d’amore

Rosalie, nelle prossime puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, litigherà con André per via della vendita delle assicurazioni. Erik sarà molto interessato ad acquistare le loro polizze, ma dopo aver bevuto qualche bevanda alcolica di troppo importunerà Rosalie e provocherà pesantemente Michael.

Vanessa, nel frattempo, acquisterà un test di gravidanza e Cornelia le racconterà ciò che ha provato quando da giovane aveva scoperto di essere incinta di Benni. La convivenza fra Erik, Florian e Max andrà avanti ma con qualche problema di troppo.

Tempesta d'amore trame puntate dal 2 al 6 maggio: Alfons vende la moto per il bene di Hildergard

Dopo una lunga chiacchierata con Werner, Alfons si renderà conto che non ha più l’età giusta per fare lo spericolato sulla moto e prometterà a Hildegard, ancora scossa dall’ultimo incidente del suo compagno, che non la userà più. La polizia, intanto, arresterà Barbel Schaffer ed Erik e Ariane faranno pace. Nel frattempo, il giovane guardaboschi del Furstenhof temerà di aver perso per sempre Maja visto che tra lei e Hannes le cose stanno andando alla grande.

La notte, Florian sognerà l’ex che lo implora di aiutarla. Allo stesso tempo, Maja cercherà di trovare una soluzione per uscire dalla grotta.

Erik rivorrebbe il suo lavoro, Ariane farà sapere ai suoi soci di essere disposta a riassumerlo ma Robert non sarà d’accordo perché Furstenhof si è appena ripreso dalla cattiva pubblicità fatta dal signor Vogt. Più tardi, il fratello di Florian chiederà scusa a Michael per averlo provocato e il dottore si scuserà per avergli dato un pugno. Il concierge del Furstenhof deciderà di vendere la sua vecchia moto per far stare tranquilla Hildergard, e Werner lo inviterà a giocare a golf con lui. Infine, Florian si renderà conto che Maja e Hannes sono intrappolati nella grotta Erlstein.