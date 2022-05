Le puntate di Uomini e donne in onda ad inizio maggio su Canale 5 riserveranno nuovi colpi di scena. Al Trono Over nascerà una nuova coppia, quella formata da Diego Tavani e Aneta Buchtova. I due decideranno di uscire insieme dal programma.

L'ex di Diego, ossia Ida Platano invece, sarà messa ancora alle strette circa il suo rapporto attuale con Riccardo.

Aneta e Diego Tavani lasciano insieme Uomini e donne

A inizio maggio, su Canale 5, verrà trasmessa l'ultima parte della registrazione del 23 aprile, per poi passare a quanto registrato venerdì 29 aprile.

Non mancheranno le sorprese, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. Si assisterà infatti alla nascita di una nuova coppia. Saranno infatti Diego Tavani e Aneta, a comunicare la decisione di lasciare Uomini e donne insieme. In sostanza decideranno di vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Si frequentano da poche settimane ma, evidentemente, è scattato qualcosa tra loro. Da notare che sono entrambi di Roma e quindi hanno avuto parecchie occasioni per frequentarsi e conoscersi meglio.

Non è dato sapere se Maria De Filippi riserverà a questa nuova coppia la consueta cascata di petali rossi.

Anticipazioni U&D: Ida fa chiarezza su Riccardo

In attesa di vedere in onda la 'scelta' di Diego e Aneta, Ida Platano sarà assente per qualche puntata.

Non è dato sapere il motivo della sua assenza, ma comunque la donna tornerà ben presto a sedersi nel parterre del Trono Over di U&D.

Quando tornerà, non mancherà un confronto con Riccardo Guarnieri. In particolare, i due verranno messi a confronto per capire in che rapporti siano realmente oggi, dopo che si sono ritrovati negli studi di Maria De Filippi.

Nelle scorse puntate, entrambi hanno cercato di minimizzare, parlando di amicizia. Parole che non avevano convinto né il pubblico, né Tina Cipollari, che non aveva perso occasione per attaccarli entrambi. Ebbene, nelle prossime puntate, Ida finalmente farà chiarezza sulla questione.

Ida rivela di essere ancora interessata a Riccardo: puntate maggio 2022

In particolare, in questo inizio maggio, i telespettatori di Uomini e donna e, assisteranno a una confessione di Ida. La dama finalmente ammetterà di provare qualcosa in più di un'amicizia per l'ex Riccardo. La fiamma sembra essersi riaccesa, almeno da parte sua. A quanto pare Tina aveva ragione quando sosteneva che la donna fosse ancora innamorata di Guarnieri.

Quest'ultimo però, sembrerà non ricambiare i sentimenti di Ida, visto che dichiarerà di vederla solo come un'amica. A testimonianza di questo c'è anche il fatto che Riccardo continuerà a volgere lo sguardo verso altre dame.