All’Isola dei Famosi il clima si è molto surriscaldato tra due naufraghe: Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger. Tra le due il rapporto pare proprio non voler funzionare e mentre Guendalina raccontava a Estefania quanto accaduto tra Mercedesz ed Edoardo, la bionda naufraga, sentendo il racconto, ha iniziato a sbottare contro Guendalina.

Guendalina sbotta contro Mercedesz

Tutto è inziato mentre Guendalina stava raccontando a Estefania perché Edoardo ha iniziato a dubitare e a prendere le distanze da Mercedesz Henger. L’ex gieffina ha spiegato che secondo lei la figlia di Eva è arrivata sull’Isola con un piano ben studiato e che anche se lei dice di aver chiuso una storia due settimane prima dell’Isola, togliendo la quarantena è rimasta single solo sette giorni e in quel lasso di tempo in hotel già registrava video messaggi per Edoardo.

quindi per Guendalina qualcosa non torna.

Mentre era intenta nel suo racconto, Mercedesz stava passando lì vicino e sentendola ha iniziato ad appellare Guendalina come "falsa". A questo punto la minore dei Tavassi ha iniziato a sbottare contro Mercedesz, dicendo che se Edoardo non si fida più di lei è per via del suo comportamento. Lei, in quanto sorella, ha solamente messo in guardia il fratello, aggiungendo che Edoardo è una persona intelligente, capace di farsi i suoi calcoli e ragionamenti, intimando poi la naufraga a non azzardarsi di mettere contro di lei suo fratello: "Ti ho sbugiardata davanti a tutti per la bugiarda che sei”.

La risposta di Mercedesz Henger alle accuse di Guendalina Tavassi

La figlia di Eva, vedendo il duro attacco ricevuto da Guendalina, ha perso le staffe e l'ha accusato di gelosia verso il fratello: “Te vedevi tuo fratello contento e gli hai messo i dubbi”, aggiungendo che le ha messo in bocca parole che non ha mai detto, prendendola anche in giro pubblicamente.

Lo sfogo è andato avanti e Mercedesz ha accusato Guendalina di vedere del male in tutto quello che succede ed etichettandola come persona bugiarda, specificando che Edoardo ha iniziato a non fidarsi di lei per colpa delle insinuazioni della sorella. La naufraga ha poi concluso dicendo di essersi lasciata tre settimane prima di fare la quarantena per sbarcare sull’Isola e chiedendo alla minore dei Tavassi di smetterla di giudicare tutti, perché non è a conoscenza del rapporto che lei aveva con il suo ex fidanzato e che ogni storia è una cosa a sè. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà il rapporto tra le due naufraghe dell'Isola dei Famosi.