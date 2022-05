Le anticipazioni di Tempesta d'amore, in merito alle trame delle puntate che verranno trasmesse su Rete 4 da lunedì 16 a venerdì 20 maggio, annunciano interessanti novità. Gli spoiler della soap bavarese si concentrano sul problema di salute di Florian Vogt. Quest’ultimo correrà da Micheal Niederbühl per scoprire come mai la sua mano destra ha perso improvvisamente sensibilità. Nel frattempo Max Richter parlerà male di suo fratello a Vanessa Sonnbichler, ma Gerry ascolterà tutto. Nel mentre i coniugi Sonnbichler faranno sapere ad André di essere disposti a firmare l’assicurazione contro i danni da parassiti.

Durante un sopralluogo nella soffitta di casa Sonnbichler, però, un evento inaspettato rischierà di cambiare le cose.

Anticipazioni italiane di Tempesta d'amore: Gerry origlia la conversazione tra Max e Vanessa

Max spiegherà a Vanessa perché non gli va a genio suo fratello, ma i due non si renderanno conto che Gerry ha ascoltato tutto e che è rimasto scioccato da le parole brutte che suo fratello ha speso contro di lui. Con il cuore spezzato Gerry capirà che la sua presenza non è molto gradita da Maximilian e deciderà di tornarsene a Mannheim al più presto, portando con sé anche il suo tosaerba. La nipote di Alfons, molto affranta per la situazione che si è creata tra i due fratelli Richter, cercherà di convincere Max a fare chiarezza con Gerry, a essere più indulgente verso di lui e a conoscerlo meglio.

Nel frattempo, durante la festa, gli amici di Max si presenteranno a Gerry e quest’ultimo si sentirà a suo agio con loro.

Florian, preoccupato per la sua mano destra, va da Michael

Nelle prossime puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, qualcosa di tragico colpirà lo sventurato Florian. Nel dettaglio, il guardaboschi del Furstenhof improvvisamente perderà la sensibilità alla mano destra e deciderà di andare da Michael per farla visitare e per scoprire se c'è qualcosa di preoccupante.

Il dottore Niederbühl, dopo un'attenta analisi, gli prescriverà degli antibiotici. André si metterà in testa di volere conquistare a tutti i costi la seconda stella e coinvolgerà i soci nel suo progetto. Grazie a Vanessa, Gerry troverà un lavoro nella lavanderia del Furstenhof.

Tempesta d'amore trame puntate 16-20 maggio: André ispeziona la soffitta di casa Sonnbichler

André farà i salti di gioia quando verrà a sapere che Hildergard e Alfons hanno deciso di stipulare una polizza contro i danni da parassiti. La figlia di Cornelius, intanto, si prenderà amorevolmente cura di Florian, ancora sofferente per il problema alla mano. Questa vicinanza rafforzerà il loro feeling. Nel frattempo il signor Konopka andrà in soffitta di casa Sonnbichler per effettuare un sopralluogo prima di firmare la polizza contro i danni da parassiti. Durante il sopralluogo, però, accadrà qualcosa d’inaspettato che capovolgerà le carte in tavola. I coniugi Sonnbichler si preoccuperanno nel sentire un grosso rumore provenire dalla soffitta e quando André riapparirà in soggiorno coperto di polvere, scopriranno che è crollata una trave per colpa dei parassiti.