Da lunedì 30 maggio andrà in onda alle 16:00 su Rai 1, la nuova soap opera spagnola Sei Sorelle. Quest'ultima sostituirà l'appuntamento con repliche della soap opera italiana il Paradiso delle signore. Secondo le ultime anticipazioni della nuova soap iberica, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, ci sarà il giorno della festa di fidanzamento di Blanca con l'erede della famiglia Loygorri. In questa circostanza però capiterà un evento spiacevole: la morte di Don Fernando padre delle sei sorelle.

Queste ultime quindi decideranno di prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia, in quanto saranno stufe di vivere in una società in cui le donne non contano niente.

Don Fernando perderà la vita

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 1, verranno presentate le sei protagoniste, le sorelle Silva. Queste ultime appartengono al ceto alto della Madrid di inizio novecento e sono delle ragazze eleganti, belle e raffinate.

Entrando nello specifico della trama, la prima puntata inizierà con il padre delle ragazze Don Fernando che dovrà vivere un giorno speciale. Infatti, la figlia Blanca si fidanzerà ufficialmente con il rampollo della famiglia Loygorri.

Alla festa di fidanzamento di Bianca si presenterà anche un certo Salvador Montaner, un giovane molto affascinante che non passerà inosservato.

Poi però ci sarà un evento del tutto inaspettato che stravolgerà le vite delle protagoniste: Don Fernando perderà la vita.

Le sei sorelle saranno sconvolte dalla perdita del padre, però allo stesso tempo non vorranno perdere il loro status sociale e saranno stanche di vedere in un mondo in cui le donne non hanno nessun diritto.

Quindi le protagoniste, prenderanno la difficile decisione di prendere le redini dell'azienda tessile paterna.

Don Ricardo tramerà alle spalle delle nipoti per mandarle in rovina

Poco dopo, Salvador Montaner verrà ufficialmente indicato come nuovo direttore della Tessuti Silva, però subito le Silva finiranno nei guai e dovranno affrontare le prime conseguenze della loro menzogna.

Infatti, don Ricardo inizierà a tramare alle spalle delle sue nipoti per portarle in rovina. Intanto, in fabbrica l’atmosfera sarà sempre più pesante, in quanto gli operai sono settimane che non hanno ricevuto lo stipendio.

Infine, le sei sorelle verranno a conoscenza che l'azienda di famiglia versa in condizioni economiche disastrose e per questo Francisca accetterà di cantare nel cabaret dei genitori di Gabriel. Celia invece andrà a lavorare come operaia della fabbrica.