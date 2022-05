Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe riportano che l'aspirante cuoca Josie avrà un colpo di fulmine per il direttore amministrativo Paul, mentre quest'ultimo inizialmente la vedrà soltanto come un'amica. Lindbergh, quindi, inizierà una storia sentimentale con l'avvocatessa Constanze, sorellastra di Maja, ma capirà di essersi innamorato di Klee dopo un discorso motivazionale che quest'ultima farà ai dipendenti dell'hotel.

Paul, successivamente, sceglierà di lasciare von Thalheim ma la stessa avrà un grave incidente e il direttore amministrativo tornerà sui propri passi in tal senso. Constanze, però, sospetterà che tra il partner e la figlia di Yvonne ci sia del tenero e non ci metterà molto a scoprire che il fidanzato la tradisce proprio con Josie. Florian, infine, inizierà a soffrire di un insolito disturbo al braccio e, dopo gli accertamenti del caso, Michael gli dirà che ha contratto una grave infezione.

Le trame dello sceneggiato bavarese anticipano che Josie arriverà al Fürstenhof per partecipare a un corso di cucina tenuto da André Konopka. La giovane Klee si invaghirà perdutamente al primo sguardo di Paul, ma il nuovo direttore amministrativo dell'hotel, almeno inizialmente, non proverà i medesimi sentimenti dell'aspirante cuoca.

Lindbergh, invece, preferirà iniziare dapprima una frequentazione e, poco dopo, una vera e propria relazione amorosa con Constanze, affascinante avvocatessa, nonché sorellastra di Maja.

A stravolgere le carte in tavola, però, sarà un discorso motivazionale tenuto dalla figlia di Erik dinanzi al team del lussuoso albergo. Parole decise e coinvolgenti che non lasceranno indifferente Paul, anzi, quest'ultimo finirà per innamorarsi della bella new entry.

A quel punto, il direttore amministrativo deciderà di lasciare von Thalheim per Klee ma, quando scoprirà il brutto incidente che coinvolgerà l'avvocatessa, cambierà idea pensando di non poter troncare la storia in un momento così delicato.

Lindbergh inizierà a frequentare Klee mentre starà assieme a Constanze e quest'ultima inizierà a sospettare qualcosa in merito.

L'avvocatessa non ci metterà molto a capire che i suoi sospetti erano più che fondati. Difatti, scoprirà che il fidanzato la tradisce con Josie.

Michael dirà a Florian che ha contratto una grave infezione

Maja e Hannes rimarranno intrappolati in una grotta a causa di un terremoto e Florian, per merito del legame magico con la sua ex, riuscirà a capire dove si trova la coppia e a salvarli entrambi introducendosi nella pericolosa caverna.

Se da una parte tale gesto eroico gli farà capire che la figlia di Selina è l'unica donna che ama veramente, dall'altra parte il guardaboschi dovrà fare i conti con le conseguenze della sua azione.

Qualche tempo dopo il salvataggio dei due giovani da parte di Vogt, difatti, quest'ultimo inizierà a fare i conti con uno strano fastidio al braccio e, a seguito degli accertamenti del caso, Michael gli dirà che ha contratto una grave infezione quando si introdusse nella grotta.