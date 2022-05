C'era grande attesa per le anticipazioni della puntata di U&D in programma il 18 maggio scorso: i fan del dating-show erano curiosi si sapere cosa è accaduto tra Ida e Riccardo dopo l'ultima registrazione, ovvero quando si sono dati appuntamento fuori dagli studi per una cena. La dama e il cavaliere non sono tornati insieme, anzi non hanno fatto altro che discutere e scontrarsi anche lontano dalle telecamere: critiche feroci da parte di Tina all'ex coppia regina del Trono Over.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Ieri, mercoledì 18 maggio, è stata registrata una nuova puntata di U&D, la prima delle due previste per questa settimana.

Le anticipazioni che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni, fanno sapere che gran parte del tempo a disposizione è stata dedicata alla scelta di Luca Salatino: il romano ha preferito Soraia a Lilli dopo mesi di conoscenza, ed ha ricevuto un "sì" come risposta.

Chi ha assistito alle riprese conclusesi qualche ora fa, racconta che in studio si è parlato quasi esclusivamente di Ida e Riccardo.

I due sono stati chiamati al centro per raccontare cosa è successo tra loro lontano dai riflettori, ovvero quando si sono incontrati a cena fuori nei giorni scorsi.

Chi si aspettava l'annuncio di un ritorno di fiamma, rimarrà deluso leggendo gli spoiler che trapelano dagli Elios: Platano e Guarnieri non solo non sono tornati ad essere una coppia, ma non hanno fatto altro che litigare sia davanti che dietro alle telecamere.

Tensione tra gli ex fidanzati di U&D Over

Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla registrazione di U&D del 18 maggio, fanno sapere che Ida e Riccardo si sono visti più volte nell'ultima settimana ma non sono mai riusciti a trovare un punto d'incontro.

I protagonisti assoluti del Trono Over, dunque, non si sono lasciati andare all'attrazione quando si sono ritrovati uno di fronte all'altro senza telecamere, anzi hanno continuato a discutere e a rinfacciarsi cose accadute in passato.

Nell'assistere all'ennesimo confronto senza lieto fine tra Platano e Guarnieri, Tina Cipollari non ci ha visto più e ha cominciato a prendersela con entrambi.

L'opinionista ha attaccato sia la dama e il cavaliere visto che nella precedente puntata (quella in cui tra i due ci sono state lacrime, abbracci, balli e inviti a cena) era assente e non ha potuto commentare i colpi di scena che hanno regalato ai telespettatori.

Ida e Riccardo, dunque, almeno per ora non hanno intenzione di tornare ad essere una coppia perché le loro divergenze caratteriali sono più forti del sentimento che dicono di provare l'uno per l'altro.

Un nuovo spasimante per Gemma a U&D

Gli spoiler dell'ultima puntata di U&D che è stata registrata, aggiornano i fan anche su un'altra protagonista del Trono Over.

Dopo aver chiuso la breve conoscenza col signor Maurizio, Gemma Galgani ha accettato il corteggiamento di un nuovo cavaliere di Caserta che ha contattato la redazione appositamente per lei.

Degli altri personaggi del cast non si è parlato il 18 maggio, anche perché la prima parte è stata interamente dedicata alla scelta di Luca Salatino.

A quasi nove mesi dall'inizio del suo percorso nel programma (prima è stato corteggiatore e poi è diventato tronista), il romano ha comunicato la sua decisione finale tra le ragazze che stava frequentando da tempo davanti alle telecamere.

Forse un po' a sorpresa, il giovane ha preferito Soraia a Lilli e con lei ha ballato sotto la cascata di petali rossi che nel dating-show simboleggiano la nascita di una nuova coppia.

Ora manca soltanto Veronica Rimondi all'appello: a breve la tronista dovrà scegliere se fidanzarsi con Andrea oppure con Matteo.