Molti cambiamenti saranno al centro delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler spagnoli della soap opera raccontano che i rapporti tra Ramon Palacios e Lolita Casado diventeranno particolarmente difficili. A un certo punto l'uomo preferirà lasciare l'appartamento di famiglia per trasferirsi da Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita: Ramon profondamente cambiato dopo la morte di Carmen

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5, annunciano che il rapporto tra Ramon e Lolita si incrinerà in seguito all'attentato anarchico.

Tutto coinciderà nel momento in cui il signor Palacios apparirà profondamente cambiato dopo i fatti di sangue avvenuti cinque anni prima ad Acacias 38. L'uomo, infatti, non riuscirà ancora a riprendere in mano la propria esistenza dopo la morte di sua moglie Carmen e suo figlio. Ramon apparirà molto irascibile con Lolita, che nel frattempo deciderà di mandare suo figlio Moncho dai suoi parenti a Cabrahigo per non esporlo ai pericoli del quartiere.

In questo frangente il pubblico scoprirà che Carmen ha sofferto per lunghi mesi prima di passare a miglior vita. Un'agonia che ha devastato il povero Ramon, che non esiterà a scagliarsi come una furia contro la nuora quando prenderà una decisione.

Violenta discussione tra Lolita e il suocero

Nelle puntate spagnoole di Una vita, Lolita e Ramon avranno una violenta discussione quando il municipio esprimerà l'intenzione d'intitolare al defunto Antonito la nuova piazza davanti al Nuovo Secolo XX. Il signor Palacios si rifiuterà di concedere il permesso alla nuora, poiché la classe dirigente avrebbe dovuto salvaguardarlo da vivo, piuttosto che onorarlo da morto.

A tal proposito, l'uomo diventerà ancora più arrabbiato quando scoprirà che Casado ha chiesto a Felipe, già in preda di forti crisi d'ansia di pronunciare un discorso in onore del suo defunto marito.

La madre di Moncho apparirà molto contrariata dall'atteggiamento del suocero, visto che aveva promesso ad Antonito in punto di morte di prendersi cura di lui.

Inoltre ricorderà a Ramon che è libero di trovarsi un'altra abitazione dato che quella non è la sua. Parole che verranno prese alla lettera dal signor Palacios, che prenderà una decisione inaspettata.

Il signor Palacios trova ospitalità da Felipe Alvarez Hermoso

Il signor Palacios deciderà di lasciare l'abitazione di Lolita, chiedendo ospitalità a Felipe Alvarez Hermoso, già devastato dalle conseguenze dell'attentato in cui è morta l'amata Natalia. Tuttavia la convivenza tra i due amici non sarà per niente semplice, visti i problemi di salute dell'avvocato, lasciato solo dal suo infermiere Gerardo, stanco di essere trattato male da lui.