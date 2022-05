Oggi, mercoledì 4 maggio, andrà in onda una nuova puntata di U&D. Le anticipazioni che circolano in rete da quando questo appuntamento è stato registrato, fanno sapere che una coppia si formerà nel Trono Over per la gioia di tutti: Diego e Aneta si sceglieranno e lasceranno insieme il programma. Spazio anche per Gemma e la sua conoscenza con Giacomo, e per la tronista Veronica, sempre più indecisa tra i suoi corteggiatori.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Continua la regolare programmazione di U&D: il 4 maggio, infatti, sarà trasmesso un nuovo appuntamento.

Dopo aver dedicato un'intera puntata alla sfilata delle dame sul tema "Dolce o piccante", la redazione ha deciso di tornare ad occuparsi delle dinamiche principali del Trono Over, a partire da quelle con un lieto fine.

Le anticipazioni che ha dato il blogger Lorenzo Pugnaloni nei giorni scorsi (ovvero quando c'è stata la registrazione che sarà proposta oggi su Canale 5), fanno sapere che due protagonisti del cast lasceranno lo studio mano nella mano.

Dopo essersi frequentati per qualche settimana, vivendo alti e bassi, Diego e Aneta annunceranno la loro uscita di scena in coppia: la dama e il cavaliere hanno deciso di viversi lontano dai riflettori, convinti di aver trovato la persona giusta l'uno nell'altro.

I neo piccioncini balleranno un romantico lento a centro studio e poi lasceranno spazio ai colleghi di parterre.

Delusione in arrivo per Gemma a U&D

La puntata di U&D del 4 maggio, inoltre, sarà dedicata agli sviluppi che ha avuto l'ultima frequentazione di Gemma. Gli spoiler che da qualche giorno circolano in rete, informano fan e curiosi del fatto che Galgani si dirà contenta di come sta procedendo la conoscenza con Giacomo e confermerà di volerla portare avanti.

Le registrazioni che Maria De Filippi ha condotto lo scorso weekend, però, non sono state altrettanto felici per la 72enne.

Chi ha assistito alle riprese di venerdì e sabato scorso, 29 e 30 aprile, racconta che la torinese è stata lasciata dal cavaliere per il quale iniziava a provare un dolce sentimento.

Ennesima delusione d'amore, dunque, per la "regina" del Trono Over che nell'ultimo periodo è stata un po' messa in ombra dall'amica Ida Platano e dai suoi tormentati rapporti con l'ex Riccardo Guarnieri.

Attesa per le scelte dei tronisti di U&D

La puntata di U&D che sarà trasmessa a partire da mercoledì 4 maggio, sarà divisa in più parti. Tra oggi e i prossimi giorni, infatti, i telespettatori saranno aggiornati anche suilpercorso dei due ragazzi ancora seduti sul trono.

Luca Salatino è sempre più confuso e non riesce a capire se il suo cuore batte più per Lilli, per Soraia oppure per Aurora. Le anticipazioni degli ultimi appuntamenti che sono stati registrati, però, chiariscono che la corteggiatrice milanese ha deciso di eliminarsi, per questo il tronista è rimasto con due sole ragazze.

Anche Veronica Rimondi non sembra avere una netta preferenza tra i giovani con i quali sta uscendo da qualche settimana.

La protagonista del Trono Classico sta frequentando Andrea, Marco e Federico e fatica a sbilanciarsi su chi è più vicino al suo uomo ideale.

A breve, comunque, entrambi i ragazzi seduti sulla poltrona rossa dovranno fare una scelta. La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne sta per concludersi (le puntate dovrebbero andare in onda fino alla fine di maggio, massimo i primi di giugno) e tutti i dubbi devono essere sciolti.

Luca e Veronica, dunque, presto annunceranno quale persona vogliono conoscere meglio lontano dalle telecamere, da quel momento in poi si formeranno due nuove coppie (sempre che i prescelti rispondano di sì).