Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 19 aprile, si è discusso a lungo del feeling che Ida e Riccardo dimostrano di avere davanti alle telecamere da quando lui è rientrato nel cast ufficiale. Dopo aver assistito ad uno scambio di battute e di sguardi languidi tra i due ex, Tina Cipollari ha preso parola ed ha attaccato entrambi: secondo l'opinionista, la dama e il cavaliere starebbero prendendo in giro tutti perché, se si fossero amati ancora, il loro riavvicinamento sarebbe avvenuto lontano dai riflettori e non dopo il ritorno di Guarnieri nel programma.

L'affondo della vamp di U&D all'ex coppia

Dopo un giorno di stop, è ripresa la regolare programmazione di U&D: martedì 19 aprile, infatti, è andata in onda una puntata quasi interamente dedicata a Riccardo e alle "sue donne".

Dopo aver raccontato del riavvicinamento che c'è stato tra Guarnieri e Gloria la sera prima della registrazione, la conduttrice ha mandato in onda un filmato che ha scaldato gli animi in studio.

Al termine del precedente appuntamento con il dating-show, il pugliese si è fermato a chiacchierare con Ida per un po', scambiando con lei battute, sorrisi e sguardi di forte complicità.

Se Gianni Sperti ha esultato nel vedere il video in questione, Tina ha avuto la reazione opposta.

La bionda opinionista, infatti, si è subito esposta per criticare aspramente la scelta della dama e del cavaliere di alimentare le speranze dei loro fan su un ritorno di fiamma che ormai sembra dietro l'angolo.

Il pubblico di U&D dalla parte di Tina

Dopo aver chiesto la parola a Maria De Filippi, Tina ha sbottato: "Voi due fate proprio pena.

Ma che pagliacciata è questa?".

La storica opinionista di U&D, infatti, non ha apprezzato lo scambio di battute che Ida e Riccardo hanno avuto in studio qualche giorno prima, soprattutto sapendo che per quasi due anni non si sono né parlati né visti lontano dai riflettori.

A Gianni Sperti che insisteva sulla possibilità che tra Guarnieri e Platano possa rinascere l'amore, Cipollari ha risposto: "Ma se si piacevano ancora così tanto, perché hanno aspettato che lui tornasse qui per riavvicinarsi?

Perché non si sono chiamati o non si sono visti fuori?".

"Te lo dico io, perché a loro interessa solo della visibilità. Non sanno nemmeno cosa è l'amore vero. Se ne sono dette di tutti i colori, lei si lamentava sempre quando stavano insieme e ora si sono ritrovati guarda caso", ha proseguito la vamp di Canale 5 tra gli applausi del pubblico presente.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con U&D

A difendere Ida e Riccardo, ci ha pensato anche Maria De Filippi: la conduttrice di U&D si è detta favorevole ad un ritorno di fiamma se è quello che vogliono entrambi i protagonisti della sua trasmissione.

"Sono adulti e si vede che si piacciono ancora. Magari non faranno di nuovo coppia, ma potrebbero anche avere un rapporto fisico", ha commentato la padrona di casa del dating-show.

I telespettatori si sono espressi per la maggior parte a favore di Tina e della sua sfuriata contro una storia trita e ritrita: sono anni, infatti, che Guarnieri e Platano si lasciano e si riprendono davanti alle telecamere, mentre fuori dagli studi Elios non fanno che ignorarsi.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate dopo quella che è andata in onda il 19 aprile, fanno sapere che il pugliese è uscito sia con Gloria che con Mariagrazia, mentre la parrucchiera non ha partecipato alle riprese di sabato scorso per motivi che non sono stati resi noti.

Il ritorno di fiamma che tutto il pubblico di Uomini e donne si aspetta, dunque, non è ancora avvenuto ma c'è tempo visto che la stagione finirà tra un mese e mezzo.