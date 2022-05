La puntata di Un Posto al sole di venerdì 13 maggio 2022, in onda su Rai 3 alle 20:45 e on demand su RaiPlay, chiude la settimana di programmazione. Giorni difficili per i protagonisti della soap, costretti a fare i conti con amare verità e scoperte. Riccardo ha lasciato Rossella dopo aver trascorso una notte di passione con Virginia che, con i suoi continui avvicinamenti, è riuscita a farlo capitolare. Anche se Crovi si è pentito e si sente in colpa, ha preferito chiudere con Ross, consapevole di averle spezzato il cuore. Silvia, invece, deve scegliere se partire o no con Giancarlo, alla quale è stata fatta una proposta di lavoro in Puglia.

Se accettasse dovrebbe lasciare Napoli, il bar Vulcano e tutti i suoi affetti: è davvero disposta a questo sacrificio? Intanto Bianca sta per mettersi nuovamente nei guai a causa della web challenge nella quale ora è coinvolta anche Gaia e che potrebbe avere una svolta tragica.

Un Posto al sole anticipazioni di venerdì 13 maggio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole della puntata in onda venerdì 13 maggio, raccontano che Rossella sarà a pezzi dopo quanto successo con Riccardo. Michele proverà a consolarla, ma non riuscirà comunque a trovare la forza per andare avanti, colpevolizzandosi per essere stata così ingenua.

Dal canto suo, Virginia non sarà disposta a rinunciare a Riccardo, specie ora che non è più insieme a Rossella, l'odiata rivale che ha messo al tappeto.

Roberto vuole sbarazzarsi di Lara

Ferri è stanco di essere vessato da Marina e da Lara e avrà un'idea che giudicherà vincente per liberarsi dell'invadente Martinelli. Ma non sa a cosa sta andando incontro.

Come rendono noto le anticipazioni di Un Posto al sole, infatti, Lara spiazzerà Roberto con una risposta che non gli lascerà alcuna possibilità di replica.

Niko vessato da Alberto, spoiler Upas

Nella nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda su Rai 3 venerdì 13 maggio, ci sarà anche un siparietto divertente che riguarda Jimmy. Il bimbo sarà costretto ad accettare l'aiuto -non voluto - di Giuditta per i suoi compiti scolastici.

A proposito di invadenza, Niko non ce la farà più a sopportare Alberto e la sua modalità di trattare con i clienti e non saprà come comportarsi.

Occhio a Bianca, che si metterà in guai seri. Per il momento verrà appurato che non è stata lei a fare quella vergognosa scritta sulla lavagna, ma la situazione prenderà una piega tragica molto presto.

Nei nuovi episodi la sua amica Gaia rischierà di cadere nel vuoto a causa della web challenge che le sta tormentando. A quel punto Bianca capirà che è arrivato il momento di chiedere aiuto.