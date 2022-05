Il percorso di Veronica Rimondi a Uomini e donne è terminato. Nella giornata di giovedì 19 maggio, infatti, si sono svolte le riprese delle nuove puntate della trasmissione di Maria De Filippi e la tronista ha scelto Matteo Farnea. Niente da fare, pertanto, per Andrea Della Cioppa, che evidentemente non è riuscito a fare breccia nel cuore della ragazza.

Uomini e Donne, registrazione 19 maggio: Veronica sceglie Matteo

Matteo aveva colpito Veronica fin dalla prima esterna, all'inizio del percorso nella trasmissione. Invece a quanto pare Andrea Della Cioppa non ha convinto del tutto la giovane Rimondi.

Al momento, non sono stati rivelati dettagli aggiuntivi su quanto accaduto nello studio del dating show e cosa abbia spinto la tronista a scegliere Farnea e se nei giorni prima della decisione finale si sia avvicinata ancora di più al corteggiatore veneto, rispetto al single abruzzese.

U&D, registrazioni 19 maggio: Matteo è la scelta di Veronica

Fin dall'inizio del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, Veronica si era concentrata su tre corteggiatori: Federico, Matteo e Andrea. Il primo, però, era stato eliminato a un passo dalla scelta la giovane aveva preferito terminare la sua avventura televisiva soltanto con il single veneziano e il corteggiatore abruzzese.

Matteo ha stupito Veronica con un corteggiamento d'altri tempi, inviandole fiori e facendo una serenata per la tronista: lei è rimasta stupita per le attenzioni che il venticinquenne veneto le ha riservato e non ha mai nascosto di essere attratta fisicamente dal ragazzo.

Come emerso nella registrazione di Uomini e Donne del 19 maggio, quindi la tronista non ha avuto dubbi e ha preferito lasciare la trasmissione con Matteo Farnea, che ha avuto la meglio su Andrea.

Uomini e Donne, quella del 19 maggio dovrebbe essere stata l'ultima registrazione stagionale

Recentemente Maria De Filippi aveva avuto un confronto con la tronista e, in quell'occasione, la padrona di casa aveva provato a leggere i sentimenti di Veronica.

La presentatrice, infatti, aveva capito che Rimondi era combattuta fra l'attrazione fisica per il venticinquenne veneziano e il carattere forte di Andrea Della Cioppa. Il giorno della scelta, però, la single non ha avuto dubbi e ha deciso di lasciare la trasmissione con Matteo. Le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano se per la coppia siano caduti i classici petali rossi e se Veronica abbia fatto un discorso finale anche alla persona non scelta.

Inoltre, al momento, non è chiaro come abbia preso la cosa Andrea e se abbia avuto qualcosa da ridire in merito alla decisione di Veronica.

Intanto, secondo le indiscrezioni di diversi esperti di gossip, sembrerebbe che la registrazione del 19 maggio sia stata l'ultima prevista per l'edizione del dating show del 2021/2022.