Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni si sono ritrovati nel ritiro della Nazionale a Coverciano dopo la velenosa coda dei festeggiamenti della Roma per il trionfo in Conference League. L’attaccante giallorosso ha firmato l’impresa dei giallorossi e, dopo aver partecipato al coro colorito nei confronti dei rivali laziali, ha inscenato un balletto mentre intorno a lui cantavano ironicamente: “Il figlio della Nasti è di Zaniolo”. Sulla vicenda è stata aperta anche un’inchiesta da parte della Procura Federale con il ventiduenne che rischia una multa. Inevitabile l’incrocio in azzurro con Zaccagni, partner di Chiara Nasti, con Mancini che spera nel buon senso dei due calciatori.

In queste ore, però, a mettere ulteriore pepe nella querelle extra calcistica ci ha pensato l’influencer che ha risposto sarcasticamente su Instagram a chi le chiedeva un parere sul coro della discordia. “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno. Siete tutti sfi**ti e fate anche schifo“– ha chiosato piazzando una pungente stoccata contro il giallorosso al quale è stata legata sentimentalmente fino all’aprile del 2021.

Zaniolo e Zaccagni si sono ritrovati in azzurro dopo il coro della discordia

Nelle ultime ore Chiara Nasti è tornata a far discutere dopo le polemiche per aver organizzato una serata evento allo stadio Olimpico per scoprire il sesso del figlio. L’ex naufraga è legata sentimentalmente a Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio che ha conosciuto la scorsa estate dopo aver chiuso la relazione con Nicolò Zaniolo.

All’epoca il partner vestiva ancora la maglia del Verona ma dopo poche settimane è approdato in biancoceleste.

Tra i due il feeling è stato immediato e con il passare dei mesi la relazione si è consolidata fino al lieto annuncio della gravidanza. “L’unico ragazzo che la mia famiglia ha approvato” – ha più volte sottolineato l’influencer che aveva voltato pagina dopo la delusione per la fine della love story con l’attaccante della Roma.

Negli ultimi giorni, però, le strade della 24enne e di Zaniolo si sono nuovamente incrociate per via di quanto accaduto nel corso dei festeggiamenti per la vittoria in Conference League dell’undici allenato da Mourinho.

Chiara Nasti replica al calciatore della Roma

Durante il giro per la Capitale sul pullman scoperto è partito il coro “Il figlio della Nasti è di Zaniolo” con l’attaccante giallorosso protagonista di un balletto che ha acceso roventi polemiche anche per gli sfottò coloriti nei confronti della Lazio.

Vicenda sulla quale la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva che disciplina il principio di lealtà e correttezza. Performance che ha fatto storcere il muso anche ai biancocelesti con Zaccagni che in queste ore ha ritrovato Zaniolo nel ritiro della Nazionale azzurra che sta preparando la sfida con l’Argentina in programma il 1° giugno a Wembley.

Tensioni che rischiano di essere ulteriormente acuite dall’uscita di Chiara Nasti che via Instagram ha risposto in maniera velenosa a chi le chiedeva di commentare il comportamento dell’ex in occasione del coro della discordia. “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno” – la piccata risposta della 24enne.