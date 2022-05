Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Cosa dicono le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 30 maggio al 3 giugno? Il comportamento di Roberto spingerà Lara a lasciare Napoli tuttavia Ferri, in seguito, avrà un ripensamento e farà una proposta molto interessante alla donna. Ma di cosa potrebbe mai trattarsi?

Silvia, notando che Michele si sta riavvicinando, deciderà di partire per non alimentare nel suo ex false speranze. La donna dovrà però decidere a chi lasciare in mano il Vulcano in sua assenza.

Il magistrato Eugenio Nicotera, impegnato in una delicata operazione anti camorra farà di tutto per tenere la sua vita professionale distaccata da quella familiare.

Filippo non accetta il comportamento di suo padre

Ci sono interessanti sviluppi nella storyline che vede coinvolti Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti). Quest'ultima sarà intenzionata a portare avanti la sua gravidanza, mentre Ferri continuerà con il suo atteggiamento freddo e distaccato. I due finiranno per litigare aspramente, ma il loro scontro avrà un risvolto inatteso. La lite infatti attirerà l'attenzione di Filippo (Michelangelo Tommaso) che non ha mai condiviso la posizione di suo padre e inoltre porterà qualcuno di inaspettato a supportare la donna.

Non è chiaro cosa succederà a questo punto, ma Lara prenderà una decisione molto sofferta.

Un posto al sole, spoiler fino al 3 giugno: Ferri non vuole che Lara parta

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara deciderà di lasciare Napoli per una meta non precisata. Sembra proprio che Ferri alla fine abbia raggiunto il suo scopo, ma le anticipazioni rivelano che da questo momento gli eventi prenderanno una piega inaspettata.

Roberto infatti deciderà di fermare la donna prima che possa partire. Non è chiaro se la scelta dell'imprenditore derivi dai suoi sensi di colpa o dalla volontà di mettere in atto qualche altro subdolo piano, ma sta di fatto che l'uomo chiederà a Lara di restare. A questo punto Ferri inoltre farà una proposta alla donna, che quest'ultima sembrerà gradire moltissimo.

Non è chiaro di cosa possa trattarsi, ma di sicuro nei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli in merito a questa vicenda.

Un posto al sole, trame 30 maggio - 3 giugno: Silvia lascia Napoli

Silvia (Luisa Amatucci) decisa a non alimentare in Michele (Alberto Rossi) la speranza di un loro ricongiungimento, deciderà di lasciare Napoli per qualche giorno per stare accanto a Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi). In sua assenza, la donna lascerà la gestione del caffè Vulcano nelle mani dei suoi fidati assistenti Nunzio (Vladimir Randazzo) e Samuel (Samuele Cavallo)

Il magistrato Nicotera (Paolo Romano) userà il pugno duro con Tregara ma, una volta rientrato a casa, si godrà un po' di serenità familiare con Raffaele (Patrizio Rispo).