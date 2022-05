Molte novità accadranno nel corso delle puntate di Un posto al sole trasmesse tra il 23 e il 27 maggio su Rai 3. Le trame della soap opera, ambientata sul Golfo di Posillipo, rivelano che Cerruti e il dottor Sarti avranno un importante confronto. Lara Martinelli, invece, deciderà di non abortire il figlio che attende da Roberto.

Anticipazioni Un posto al sole: Silvia non parte per Bari

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Silvia rimanderà la partenza per Bari in quanto ha scelto di stare vicino a sua figlia in questo momento delicato della sua vita.

Angela (Claudia Ruffo) e Franco, invece, metteranno Bianca con le spalle al muro. I due genitori, infatti, pregheranno sua figlia di aiutarli a individuare il misterioso individuo che si nasconde dietro le sfide on-line.

Guido e Mariella si accingeranno a raggiungere la Toscana, dopo aver avuto un simpatico confronto con Cerruti. Nel contempo, Ornella farà una bella ramanzina a Rossella dopo averla vista litigare pesantemente con Virginia. Dall'altra parte, Riccardo cercherà di avere un confronto con l'ex fidanzata, che nel frattempo capirà di avere alcuni problemi psicologici che potrebbero creare alcuni fastidi in corsia.

Lara non si sottopone all'interruzione di gravidanza

Nelle puntate di Upas, Micaela e Manuela chiederanno il permesso a Niko di poter portare Jimmy in vacanza con loro in estate.

Tuttavia, il legale non apparirà per niente convinto dall'idea delle due gemelle. Nel contempo, Guido e Mariella approfitteranno della gita a Siena per godere della bellezza della cittadina. Inoltre, la coppia avrà come scopo quello di smascherare Sarti.

Lara, invece, deciderà di non sottoporsi all'interruzione volontaria di gravidanza.

Per questo motivo, la Martinelli cercherà un alleato per aiutarla nella sua lotta contro Roberto. Tuttavia, il destino avrà altri progetti in servo per lei.

Rossella metterà a rischio la vita di uno dei suoi pazienti. Pertanto, la giovane capirà di essere entrata in crisi sia sul lavoro che nel campo sentimentale. Virginia, a questo punto, cercherà di far aprire gli occhi a Riccardo.

La resa dei conti tra Cerruti e Sarti

Roberto continuerà a non accettare la gravidanza di Lara. Un comportamento, che tuttavia non sarà condiviso dal figlio Filippo. Intanto, ci sarà scompiglio nel quartiere dopo la maxi retata, guidata da Nicotera. A tal proposito, i superstiti del clan Argento decideranno di riorganizzarsi.

Rossella, invece, assisterà al riavvicinamento tra Michele e Silvia. Infine a Siena avverrà la resa dei conti finale tra Cerruti e Sarti, le cui ripercussioni giungeranno fino a Palazzo Palladini.