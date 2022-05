Nuovi colpi di scena accadranno a Brave and Beautiful, la Serie TV made in Turchia in onda su Canale 5.

Gli spoiler delle nuove puntate in programma nelle prossime settimane in Italia raccontano che Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) salverà la vita a Tahsin Korludag per dimostrare tutto il suo amore a Suhan e al bambino in arrivo.

Anticipazioni Brave and Beutiful: Reyhan accoltella Tahsin

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti le prossime puntate annunciano che Cesur si renderà protagonista di un gesto di puro altruismo.

Tutto inizierà quando Cahide rivelerà a Reyhan che tutti le stanno nascondendo che Salih è stato ucciso da Tahsin (Tamer Levent).

La donna, a questo punto, verrà colta da un attacco d'ira, tanto da presentarsi alla tenuta, dove accoltellerà il signor Korludag all'addome. Inoltre, quest'ultimo si procurerà una ferita alla testa quando cadrà pesantemente a terra privo di sensi. Hulya, a questo punto, accorrerà sul luogo del fatto per poi allertare immediatamente i soccorsi, che trasporteranno il malcapitato in ospedale.

Intanto Reyhan dimostrerà di pentirsi immediatamente del gesto appena compiuto. Per questa ragione, la madre di Sirin chiederà aiuto al genero e alla figlia. Kemal e sua moglie, a questo punto, confideranno il pasticcio a Cesur e Suhan, sebbene omettano di raccontarle che è stata Reyhan a ferire Tahsin. Alla fine, la domestica rinuncerà a recarsi alla polizia per costituirsi come invece pensava di fare.

Cesur dona al suocero una sacca del suo sangue

Nelle prossime puntate di Brave and Beautiful, Tahsin sarà sottoposto ad una delicata operazione chirurgica che richiederà alcune trasfusioni di sangue. Purtroppo i figli non risulteranno compatibili con il suo gruppo sanguigno, ossia lo 0 negativo.

Cesur, a questo punto, deciderà di farsi avanti visto che era presente a una conversazione tra i medici e i famigliari.

Per questo motivo, il protagonista si dichiarerà disposto ad aiutare al suocero, donandogli una sacca del suo sangue. In questo modo, il giovane salverà la vita al signor Korludag.

Il signor Korludag perde la memoria dopo l'intervento

Un gesto che Cesur farà anche per dimostrare alla fidanzata Suhan (Tuba Büyüküstün) di avere fiducia in lui visto la nascita imminente del loro bambino dopo che aveva cercato di sbarazzarsi di Riza.

Tuttavia l'intervento di Tahsin non andrà per il verso giusto. Il signor Korludag dimostrerà di aver perso la memoria al suo risveglio.