Veronica Rimondi ha scelto Matteo Farnea a Uomini e donne. Sul piccolo schermo la scelta della tronista non è stata ancora trasmessa, quindi i protagonisti non possono mostrarsi sui social. L'ex corteggiatore, però, ha infranto il regolamento: Matteo ha postato una stories, su Instagram, in cui compare con la sua dolce metà. Una volta compreso l'errore, il diretto interessato ha prontamente rimosso lo scatto di coppia.

L'episodio incriminato

La registrazione riguardante la scelta di Veronica Rimondi è già stata effettuata. Come anticipato da Il Vicolo delle News, la tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Matteo Farnea.

Nonostante sul web siano già presenti le anticipazioni riguardante la scelta di Veronica, i protagonisti di Uomini e Donne non possono pubblicare messaggi social insieme prima della messa in onda della puntata. Sabato 28 maggio, però, Matteo Farnea ha infranto il regolamento. Scendendo nel dettaglio, l'ex corteggiatore ha ricondiviso nelle stories un breve video in cui compare insieme alla sua dolce metà. Il ragazzo ha preso parte alla festa della migliore amica di Veronica.

La stories rimossa poco dopo la pubblicazione

Matteo Farnea ha prontamente rimosso la stories in cui compariva con Veronica Rimondi. Nonostante l'ex corteggiatore abbia subito cancellato lo scatto, Il Vicolo delle News ha ricondiviso la foto degli ex protagonisti di Uomini e Donne.

Al momento non è chiaro se il diretto interessato abbia rimosso di sua spontanea volontà la stories oppure sia stato redarguito dalla redazione del dating show. I protagonisti di Uomini e Donne per regolamento non possono mostrarsi insieme sui social fino alla messa in onda della registrazione riguardante la scelta perché non tutti potrebbero avere seguito le anticipazioni sul programma di Maria De Filippi.

Dunque, si tratterebbe di una questione di correttezza nei confronti di chi segue il dating show.

La scelta di Veronica Rimondi potrebbe essere trasmessa il 31 maggio

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni su Uomini e Donne, le scelte di Veronica Rimondi e Luca Salatino sono state registrate tra il 18 e il 19 maggio. Il programma il prossimo 1° giugno giungerà al termine, la scelta della tronista di Ferrara potrebbe essere trasmessa il 31 maggio.