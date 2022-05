Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana Un posto al sole, trasmesso dal lunedì al venerdì alle 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6 maggio, Lara cercherà di avere Fabrizio come suo alleato. Inoltre Raffaele ragionerà se proseguire una relazione con Elvira e lasciare Ornella, mentre Clara sarà particolarmente stupita da un gesto portato avanti da Alberto.

Lara prova ad avere Fabrizio come suo alleato

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 2 maggio, Chiara sarà tormentata dai giornalisti in vista delle sue dichiarazioni alla polizia.

Lara proverà una soluzione coerente nel raggiungere un'alleanza con Fabrizio e l'intento di tenere lontani sia Ferri che Marina. Inoltre Raffaele pur di non rimanere un'altra serata senza Ornella, cercherà una compagnia inattesa.

Nell'episodio di martedì 3 maggio, Raffaele soffrirà la ripetuta assenza di Ornella e potrebbe trovare in un altro l'affetto che non ha in famiglia. Nel frattempo la confessione fatta dalla giovane Petrone avrà dei contraccolpi nei legami tra Filippo, Ferri e la Giordano. In tutto questo Lara tenterà di vendicarsi e quindi confesserà a Fabrizio una verità determinante in merito a quello che prova Marina.

Roberto rassegna le dimissioni dal gruppo Petrone

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 4 maggio, Filippo e Marina contesteranno a Roberto l'atteggiamento avuto nei confronti di Chiara.

Ferri opterà per assumere una scelta inattesa. Intanto Raffaele comprenderà di essere particolarmente colpito dalla sensualità di Elvira e ragionerà sul da farsi. L'uomo infatti proverà a capire fino a che punto ha senso porre fine al suo matrimonio con Ornella, per intraprendere una relazione con l'affascinante donna.

Nella puntata di giovedì 5 maggio, Roberto ha assunto la decisione di rassegnare le proprie dimissioni dal gruppo Petrone.

Questo non potrà che portare delle conseguenze nei rapporti tra l'uomo, Lara e Marina. Alberto riuscirà a stupire Clara, la quale sarà meravigliata dal gesto compiuto dal Palladini. In tutto questo Guido si recherà in ospedale insieme a Cotugno e si accorgerà subito della particolare intimità tra Sarti e un altro infermiere di bell'aspetto.

Guido apprende qualcosa sul dottor Sarti

In base agli spoiler di venerdì 6 maggio, Rossella seguirà i suggerimenti di Nunzio e tenterà di riavvicinarsi a Riccardo. Michele invece non sarà molto d'accordo delle scelte sentimentali portate avanti dalla figlia. In seguito tra Virginia e il dottor Corvi avverrà qualcosa di veramente inaspettato. Infine Marina cercherà di non far prevalere il suo interessamento per Roberto, mentre Guido apprenderà qualcosa che ha a che fare con il dottor Sarti.