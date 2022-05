Da non perdere le ultime anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 alle 20.45 e su RaiPlay on demand e in replica. Un ruolo di primo piano lo avrà Rossella, che sta attraversando un momento molto difficile. Dopo essersi riappacificata con Riccardo e aver fatto l'amore con lui, ha scoperto di essere stata tradita per stessa ammissione di Crovi, che l'ha spiazzata dicendole di aver ceduto alla passione con Virginia. Parole che distruggeranno Rossella e la faranno scivolare in uno stato di forte stress psicologico che inciderà sul suo lavoro.

Ornella sarà la testimone di un errore molto grave della giovane che potrebbe compromettere la sua permanenza in ospedale.

Un Posto al sole anticipazioni puntate maggio: Rossella in grande difficoltà

Anche se sa di aver commesso un errore che gli costerà caro, Riccardo non vuole lasciar perdere la storia con Rossella e le chiede più volte un confronto, mandandola in confusione.

Come rendono noto gli spoiler Upas, Rossella sarà talmente distratta dalla confessione di Riccardo da non avere più la lucidità necessaria per essere un buon medico. Sarà così che rischierà di uccidere un suo paziente. La fatale distrazione potrebbe costarle il posto di lavoro, come le farà presente una preoccupata Ornella.

A confondere Rossella, anche la decisione di Silvia maturata dopo il lungo confronto con Giancarlo, che deve lasciare Napoli per lavoro e le ha chiesto di seguirlo

Michele e Silvia si riavvicinano

Come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Silvia deciderà di non partire alla volta della Puglia con Giancarlo, anche perché si renderà conto di quanto Rossella stia soffrendo.

Ora ha bisogno di una mamma che le stia vicino. Michele, saputo che Silvia non partirà, ripenserà alla loro relazione e i due si riavvicineranno senza nemmeno rendersene conto.

Nonostante le umiliazioni di Roberto, Lara sarà talmente estasiata dall'idea di diventare madre da non badare a nulla. È certa che sia un miracolo che sia rimasta incinta, vista l'età non più giovanissima.

Tuttavia, Roberto non condividerà il suo entusiasmo e cercherà per l'ennesima volta di convincerla ad abortire.

In maniera del tutto inaspettata, Lara sarà aiutata a diventare madre da una persona a lei vicina, che capirà la sua sofferenza e condannerà l'indifferenza di Roberto.

Arriva la verità sulla web challenge? Upas spoiler

Dopo che Mariella e Guido informano Cerruti della verità riguardo il presunto tradimento del suo fidanzato, partono per una vacanza romantica a Siena, così da rilassarsi e dimenticare tutto lo stress degli ultimi tempi.

Nei nuovi episodi di Un Posto al sole che andranno in onda su Rai 3 nei prossimi giorni, Angela e Franco indagano su chi c'è dietro la pericolosa sfida della web challenge, dopo che Bianca ha finalmente deciso di parlare tradendo Gaia, memore della tragedia sfiorata dell'amica che ha rischiato di perdere la vita scivolando nel vuoto.