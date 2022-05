Appassiona sempre più il pubblico di Canale 5 la telenovela iberica Una vita. Le anticipazioni delle puntate che i telespettatori italiani avranno modo di seguire dal 15 al 21 maggio 2022, dicono che Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) farà perdere le sue tracce, invece la domestica Alodia Expósito (Abril Montilla Parra) apprenderà di essere incinta.

Anticipazioni Una vita, al 21 maggio: Alodia aspetta un figlio da Ignacio, Ramon e Liberto vogliono acquistare il ristorante degli Olmedo

Negli episodi in onda sul piccolo schermo da domenica 15 a sabato 21 maggio, Antonito grazie al capo del governo potrà diventare ministro del lavoro: nonostante suo marito vorrà che rimanga un segreto la novità, Lolita insieme a Carmen ne parlerà con Bellita e Rosina.

Successivamente Leonardo consegnerà un pacco dal contenuto misterioso al figlio di Ramon fingendosi un fattorino. Lolita invece vedrà per le strade di Acacias 38 colui che ha regalato la clessidra a suo marito.

Intanto Ignacio dopo aver litigato nuovamente con Josè Miguel se ne andrà via di casa facendo disperare Bellita, dato che ordinerà al marito di rintracciarlo. Quest’ultima inoltre troverà il coraggio di confessare al suo sposo di aver sempre mantenuto suo nipote a sua insaputa. Casilda sceglierà di fare compagnia ad Alodia quando si sottoporrà a un controllo medico: quest’ultima confesserà a Bellita di aspettare un figlio da Ignacio. A proposito della domestica di Rosina, Jacinto cercherà di dimostrargli che Fabiana e Servante si amano.

Intanto Ramon e Liberto faranno un’offerta per rivelare il ristorante degli Olmedo: tale accaduto scaturirà in una lite tra Carmen e Rosina, e i rispettivi mariti per farle riconciliare decideranno di gestire l’attività insieme.

Anabel fugge dal convento, Soledad si nasconde da Aurelio

Marcos apprenderà tramite una telefonata che sua figlia Anabel non si trova più in convento perché è fuggita: fortunatamente la fanciulla dopo aver fatto perdere le sue tracce si rifarà viva ma con un uomo.

Nel contempo in attesa della sentenza del giudice, Natalia quando Genoveva le farà visita in carcere le confesserà di essere stata abusata da Marcos. Felipe non appena la giovane Quesada tornerà in libertà, la inviterà a prendere le distanze da Salmeron.

Mendez, anche se si troverà ancora in ospedale in delle pessime condizioni di salute, farà sapere a Marcos che a causare il decesso di sua moglie Felicia è stata Soledad.

Quest’ultima, non appena saprà che Mendez è sfuggito alla morte, si recherà in carcere da Fausto. A salvare la vita al commissario da una falsa infermiera in procinto di ucciderlo ci penserà il collega Belda. Mendez metterà alle strette Soledad, non appena Marcos gli dirà che è l’assassina di Felicia. Intanto Bacigalupe riuscirà a mantenere la calma grazie al ritorno inaspettato della figlia. Per concludere Soledad si nasconderà da Aurelio, ma in cambio dovrà sbarazzarsi di un uomo.