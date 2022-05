Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà nelle puntate di Beautiful in onda dal 22 al 28 maggio, svelano importanti novità, soprattutto per Flo. La ragazza, infatti, verrà accettata da Brooke, Donna e Katie e diventerà a tutti gli effetti una Logan. Le sorprese non saranno finite, visto che Wyatt chiederà a Florence di sposarlo. Le cose non andranno invece bene tra Liam e Hope, visto che quest'ultima sembrerà decisa a separarsi dal marito.

Hope vuole separarsi da Liam, lui la supplica di non farlo

In Beautiful le puntate in onda sino al 28 maggio 2022, riserveranno nuove sorprese ai telespettatori.

Dopo aver scoperto che il padre del figlio di Steffy è Finn, per la coppia sembrerà aprirsi un futuro roseo. Non sarà così invece per Liam e Hope. Quest'ultima, nonostante sia sollevata dal fatto che il marito non sia il padre del bambino di Steffy, non riuscirà a passare sopra al tradimento. Pertanto, in un ennesimo confronto con Liam, gli prospettata la sua volontà di separarsi. Una decisione che sconvolgerà il giovane Spencer, il quale la supplicherà di non farlo. Nel frattempo, le loro famiglie, ancora all'oscuro degli ultimi sviluppi, saranno preoccupate per il futuro dei ragazzi. Tutti si augureranno che un errore non mandi all'aria la loro relazione.

Flo diventa ufficialmente una Logan: spoiler Beautiful

Nel corso delle prossime puntate, anche Donna, Brooke e Katie si ritroveranno a parlare dei problemi di Liam e Hope. Le sorelle Logan non potranno che sperare che le cose tra i due giovani possano risolversi e che Hope, alla fine, riesca a perdonare Liam. Le sorelle Logan avranno però anche altro a cui pensare.

Avranno infatti intenzione di dare il nome di famiglia a Florence. La figlia del defunto Storm, giunti a questo punto, merita di entrare a far parte della famiglia Logan. La ragazza avrà appena iniziato il suo nuovo lavoro alla Forrester e verrà chiamata insieme alla madre Shauna, da Brooke, Donna e Katie, le quali daranno loro la bella notizia.

Shauna sarà la sua approvazione e pertanto verranno preparati tutti i documenti affinché Flo diventi ufficialmente una Logan.

Beautiful, trame al 28 maggio: Wyatt chiede a Flo di sposarlo

Nel frattempo, Wyatt si confiderà con il fratello Liam e gli confesserà di aver intenzione di chiedere a Flo di sposarlo. Cosa che effettivamente farà poco dopo. Flo accetterà con gioia di diventare sua moglie. In queste nuove puntate di Beautiful, i telespettatori assisteranno quindi a grandi novità riguardo a Flo. Quinn intanto, inviterà Shauna alla villa e, di fronte a Eric, festeggerà la loro ritrovata amicizia. Sarà in questo frangente che Shauna rivelerà ai coniugi Forrester che Flo starà per diventare ufficialmente una Logan. Per non perdere nulla di quanto avverrà nelle puntate in onda dal 22 al 28 maggio, si ricorda che la soap Tv americana va in onda su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40.