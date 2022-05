Le tragedie e i colpi di scena nella soap opera di origini spagnole Una vita, continuano a essere all’ordine del giorno. Nel corso dei prossimi episodi italiani si assisterà all’uscita di scena di diversi personaggi, e tra questi ci sono anche Carmen Sanjurjo (Maria Blanco) e Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che passeranno a miglior vita a causa di un terribile attentato anarchico facendo rimanere vedovi e sprofondare nelle disperazione totale Ramon (Juanma Navas) e Lolita Casado (Rebeca Alemañy).

Spoiler Una vita: Aurelio uccide la moglie Anabel, Genoveva mette fine all’esistenza di Natalia

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nelle nuove puntate dello sceneggiato in programma su Canale 5, raccontano che Soledad (Silvia Marty) non avrà altra scelta oltre a quella di posizionare una bomba che genererà caos e distruzione nella piazza del quartiere e di fronte all’ingresso del ristorante Nuovo Secolo XX su ordine del suo ex amante Fausto Salazar (Aitor Campo): le uniche persone a conoscenza del terribile gesto di cui si renderà protagonista la domestica saranno Genoveva (Clara Garrido) e Aurelio (Carlos de Austria), che coglieranno l’occasione al volo per liberarsi dei loro nemici.

In particolare Quesada metterà fine all’esistenza della moglie Anabel (Olga Haenke) per impossessarsi del patrimonio dei Bacigalupe quando la fanciulla si recherà in chiesa per preparare il funerale del padre, invece la sua alleata Salmeron ucciderà Natalia (Astrid Janer) non appena saprà che si è costituita alla polizia come assassina di Marcos (Marcial Álvarez) per far scagionare Felipe (Marc Parejo).

La morte di Carmen e Antonito, Lolita affida il figlio Moncho ai parenti di Cabrahigo

Intanto gli anarchici avranno un vero e proprio scopo, cioè quello di farla pagare ad Antonito per le sue posizioni conservatrici. Durante l’esplosione ci saranno parecchi feriti e anche delle tristi perdite: il parroco Don Hilario (Nicolas Degliantoni) ad esempio perderà la vita all’istante, invece Carmen e il figlio di Ramon moriranno dopo essere finiti in ospedale in gravi condizioni per le ferite riportate.

Antonito esalerà l’ultimo respiro dopo aver dato l’ultimo saluto alla sua amata Lolita, e si tratterà senza ombra di dubbio di una scena struggente.

Dopo un salto temporale di cinque anni Ramon, ancora affranto per le tragedie che hanno colpito la sua famiglia, si rifiuterà di prendere parte alla messa dedicata a tutte le vittime dell’attentato con la convinzione che Dio non esiste. Lolita, invece, per proteggere il figlio Moncho da eventuali sciagure, lo affiderà ai suoi parenti di Cabrahigo.