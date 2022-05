Sta per cambiare tutto in Una vita, come promettono le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Soledad verrà coinvolta dai sovversivi e sarà costretta a partecipare alla distruzione del quartierino di Acacias. Molti personaggi usciranno di scena e altri ne arriveranno, pronti a ribaltare gli equilibri e iniziare nuove coinvolgenti trame che traineranno la soap verso il gran finale. Una delle protagoniste assolute sarà Genoveva, che lascerà i vicini senza fiato con il suo ritorno in grande stile, che sarà pieno di segreti e retroscena che verranno alla luce.

Anticipazioni Una Vita nuove puntate: Aurelio e Anabel si sposano

Prima del salto temporale, Aurelio porterà a termine la sua vendetta iniziata già da tempo ai danni della povera Anabel, ignara di ciò che le accadrà.

Gli spoiler di Una Vita svelano che Aurelio sposerà Anabel per poi ucciderla senza pietà. Sarà una scena straziante, che il pubblico vedrà subito dopo l'esplosione che raderà al suolo Acacias. In mezzo alla polvere e alle macerie, Anabel si metterà alla ricerca di suo marito, sollevata quando lo vedrà sano e salvo.

Ma ecco che Aurelio, senza pensarci due volte, abbraccerà Anabel uccidendola con un pugnale. Il suo piano ora si è compiuto.

Felipe in completo isolamento

Nelle puntate di Una Vita dopo il salto temporale, Felipe sarà affetto da una misteriosa patologia che lo costringerà a non uscire di casa, in preda a crisi di nervi.

L'avvocato avrà bisogno di cure continue e, a tal proposito, entrerà in scena un nuovo personaggio, l'infermiere che lo assisterà giorno e notte.

Si tratta di Gerardo che, oltre a occuparsi di Felipe, si innamorerà perdutamente di Casilda. La domestica, però, non ne vorrà sapere, spezzandogli il cuore.

Arriva la figlia segreta di Genoveva, spoiler Una Vita

Nei nuovi episodi di Una Vita, Genoveva e Aurelio torneranno nel quartierino sposati, lasciando tutti senza parole. I due sono pronti a vendicarsi di chi ha messo loro i bastoni tra le ruote.

Si avrà modo di indagare sul passato di Genoveva, venendo a conoscenza di un segreto sconvolgente.

Salmeron ha perso il bambino che aspettava da Felipe e successivamente non è più rimasta incinta, ma questo è ciò che lei ha dichiarato.

Ebbene, Genoveva ha mentito: non ha mai abortito e mise alla luce una bella bambina, che arriverà a sorpresa ad Acacias nell'ultima stagione. La giovane si chiama Gabriela e tornerà nel quartierino per vendicarsi della madre, che la abbandonò da neonata per non destare scandalo.

Questa volta la perfida Salmeron dovrà stare molto attenta perché sua figlia avrà la chiara intenzione di punirla togliendole la vita e sarà disposta a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo.