Da non perdere le puntate di Beautiful che andranno in onda a giugno 2022 su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che ci saranno serie conseguenze dopo che Steffy ha scoperto che il test del Dna è falso. Per un po' di tempo le cose sembreranno migliorare, ma si tratta solo di una mera illusione. Hope non riuscirà comunque a perdonare Liam, che comunque l'ha tradita con la sua ex moglie. Finn invece resterà accanto a Steffy, alla quale avrà fatto la proposta di matrimonio. Ma ciò che scombinerà ogni equilibrio sarà una notte nella quale Liam e Bill si metteranno alla guida dopo una serata in cui avranno bevuto un po' troppo.

Anticipazioni Beautiful nuove puntate: Hope e Liam fanno pace

Nei prossimi episodi della soap, Liam continuerà a implorare il perdono di Hope che, dopo tanto dolore, gli concederà l'ennesima possibilità. Il giovane Spencer sarà al settimo cielo e correrà da Bill per condividere la bella notizia.

Padre e figlio brinderanno alla fine di un incubo, ma non sanno che ne sta per iniziare un altro ben peggiore. Vinny ha ammesso di aver falsificato il test di paternità e verrà messo agli arresti domiciliari, ma avrà la pessima idea di uscire lo stesso di casa. Sarà la sua condanna.

Vinny muore dopo la sua confessione

Bill e Liam alzeranno un po' il gomito e poi si metteranno in macchina per tornare a casa.

I due, vagamente alticci, non si renderanno conto di andare a una velocità troppo elevata e improvvisamente sentiranno un tonfo.

Liam scenderà dalla macchina e non crederà ai suoi occhi: sul marciapiede c'è Vinny che giace senza vita. Bill prenderà in mano la situazione e ordinerà al figlio di non fare nulla e risalire sulla vettura: nessuno dovrà mai sapere che sono stati loro a investire il giovane.

Nei giorni seguenti Bill cercherà di nascondere tutte le prove, distruggendo anche il Gps della sua macchina, mentre Liam sarà pervaso dai sensi di colpa. Alla fine non ce la farà più a tenere per sé questo segreto e lo confesserà a Hope.

Chi ha ucciso Vinny? anticipazioni Usa Beautiful

Hope convincerà Liam a costituirsi e così si presenteranno alla stazione di polizia insieme a Bill, chiedendo del commissario Baker.

Bill proverà fino all'ultimo a dissuadere il figlio a confessare, ma sarà inutile. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Liam confesserà di aver ucciso Vinny e finirà dietro le sbarre.

Ma attenzione, perché le cose sono più complicate di quanto sembrano e Bill farà di tutto per cercare di dimostrare l'innocenza di Liam, certo che Vinny non sia morto a causa sua. Hope, nel frattempo, dirà a Liam di essere orgogliosa di lui e che gli starà accanto, qualsiasi cosa accada.