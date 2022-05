Tutto cambia nelle puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5 a giugno. Le anticipazioni fanno luce su Genoveva che, tornata a gran sorpresa ad Acacias 38 dopo il salto temporale, sarà sposata con Aurelio. La coppia destabilizzerà ovviamente i vicini, che non capiranno la scelta dell'ambigua Salmeron, ma saranno certi si tratti di un suo macchinoso piano. Avranno ragione. I due sono diventati marito e moglie solo per mettere in atto la loro ultima e terribile vendetta ma attenzione, perché il destino si accanirà su di loro, che pagheranno per le loro tante malefatte.

Genoveva, per tutti questi lunghi anni, ha tenuto segreto un retroscena che darà uno scossone alle trame, fino all'epilogo finale che nessuno si immagina.

Anticipazioni Una Vita puntate giugno

Nei prossimi episodi tanti personaggi non ci saranno più. Purtroppo, dopo l'esplosione che raderà al suolo il quartierino, Carmen e Antonito moriranno, lasciando vedovi Ramon e Lolita. Il signor Palacios non sarà più lo stesso e cambierà atteggiamento, diventando irritabile e aggressivo con chi gli sta vicino, in primis con la povera Casado, che non ne potrà più delle sue irriverenze.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Ramon vorrà vendicare la morte di suo figlio e lo farà presente nel discorso di inaugurazione alla piazza che verrà a lui dedicata.

I vicini saranno spiazzati dal cambiamento di Ramon, ma non solo. Anche Felipe non sarà più lo stesso, rimasto traumatizzato dall'esplosione. Le sue costanti crisi renderanno necessario un aiuto costante, che gli verrà assicurato da Casilda e inizialmente anche da Gerardo, il nuovo infermiere che arriverà ad Acacias 38 per dare una mano alla dolce cameriera, della quale si innamorerà pur non essendo ricambiato.

Il segreto di Genoveva viene alla luce nelle puntate finali di Una Vita

Dal momento che i sentimenti di Gerardo non verranno ricambiati, l'infermiere deciderà di abbandonare il suo incarico e, dopo aver scritto una dolorosa lettera d'addio alla sua amata Casilda, lascerà il quartierino. Al suo posto arriverà Dori, che avrà un ruolo decisivo nell'esistenza turbata del povero Felipe.

Nel frattempo Aurelio mediterà vendetta ai danni dei vicini, ma la sua apparente tranquillità verrà spezzata da una rivelazione: nelle nuove puntate di Una Vita, Genoveva gli dirà di non aver mai perso il bambino che aspettava, cosa che lo farà infuriare. Dopo qualche tempo il pubblico vedrà arrivare Gabriela, la figlia di Salmeron della quale nessuno sospettava l'esistenza. La giovane si mostrerà devota alla madre e gentile con tutti, ma in cuor suo cova una terribile vendetta che porterà presto a compimento.