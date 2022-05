L'appuntamento con la soap Una vita è confermato per tutta l'estate su Canale 5. Nuovi episodi saranno trasmessi in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia del Biscione e si preannunciano densi di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis su un terribile avvenimento che sconvolgerà per sempre le vite degli abitanti. Una terribile esplosione, infatti, causerà non solo la distruzione del quartiere, ma anche la morte di diversi personaggi, tra cui Carmen.

Un'esplosione devasta il quartiere: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che l'armonia del quartiere verrà spazzata via da una esplosione che si verificherà nel centro di Acacias.

In uno dei momenti in cui ci sarà il maggior numero di persone concentrate in piazza, ecco che si verificherà un vero e proprio attentato che avrà delle conseguenze a dir poco nefaste sulle vite dei vari abitanti del quartiere.

Lo scoppio avrà una portata disastrosa e, nel giro di pochi minuti, metterà a soqquadro l'intera comunità.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che tra i presenti in piazza figurano Ramon, Felipe, Carmen e Antonito.

La morte di Carmen e Antonito nella soap Una Vita

I primi due, per fortuna, riusciranno a salvarsi da questo scoppio e non perderanno la vita dopo la drammatica esplosione che si verificherà in quartiere.

La situazione, invece, sarà decisamente diversa per Carmen e Antonito.

Mamma e figlio, infatti, perderanno la vita in questo drammatico scoppio che causerà la loro morte.

Un vero e proprio dramma per tutti gli abitanti del quartiere, i quali resteranno sconvolti da questa terribile notizia. Un durissimo colpo per Ramon che, nel giro di pochi istanti, si ritroverà a dover salutare per sempre la sua amata moglie e il suo adorato figlio Antonito.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita, rivelano che subito dopo questo drammatico evento ci sarà un salto temporale di ben cinque anni.

Si indaga sull'esplosione in quartiere: anticipazioni Una Vita nuove puntate

A distanza di un po' di tempo da questo drammatico episodio, si continuerà ad indagare per cercare la verità sulle cause di questa esplosione.

Anche questa volta, infatti, dietro l'attentato che ha avuto vita in quartiere si cela lo zampino di Genoveva, affiancata dal marito Aurelio.

Tuttavia, tale esplosione nasconderà più di un mistero e, gli spoiler delle nuove puntate di Una Vita, rivelano che per far chiarezza su quanto è accaduto, arriverà anche un nuovo personaggio.

Trattasi di Alejandro, che avrà proprio il compito di fare luce su questa esplosione avvenuta cinque anni prima ad Acacias, durante la quale ha perso sua moglie e suo figlio.