Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap iberica Una Vita (Acacias 38), la quale va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45, il sabato dalle 14:25 alle 15:40 e la domenica dalle 14:25 circa. La telenovela è ambientata nel XIX secolo ed e in Italia è possibile seguirla su Canale 5.

Durante l'episodio in onda martedì 24 maggio non mancheranno di certo i colpi di scena avvincenti che contraddistinguono la soap. In particolare i riflettori saranno puntati sul'imminente apertura del ristorante e da un giudizio di José dipenderà la data dell'inaugurazione.

Una Vita, preparativi in corso per l'inaugurazione del ristorante

Durante la puntata di Una vita in onda il 24 maggio, i proprietari del ristorante devono ultimare i preparativi in vista della grande apertura, pertanto hanno bisogno di qualcuno che valuti il loro menù di degustazione. Si rivolgono quindi a José, il quale accetta volentieri. I vari piatti si rivelano molto gustosi e piacevoli.

Questo è soltanto l'ultimo gradino da affrontare prima dell'inaugurazione. Adesso che giunge anche l'esito positivo per quanto riguarda il menù, il ristorante ha la possibilità di organizzare il grande evento.

I problemi di Fabiana e Servante

Nel frattempo Fabiana e Servante continuano ad avere molti problemi.

Il loro rapporto si fa sempre più teso e sembrano intenzionati ad allontanarsi del tutto. Non vogliono assolutamente trovare un modo per allentare la presa.

Purtroppo in questo modo mettono in difficoltà anche Casilda e Jacinto. I due non hanno più idea di come riuscire a farli riconciliare. Hanno fatto svariati tentativi, ma ora sembra che la situazione sia degenerata del tutto e loro hanno perso totalmente le speranze.

José e il telegramma misterioso

Infine, nel corso dell'episodio del 24 maggio di Una Vita, i colpi di scena saranno senza fine. Difatti José riceve un telegramma che lo lascia senza parole. Fortunatamente per lui si tratta di un'ottima notizia. D'altro canto, però, non sa bene come gestire la situazione. Soprattutto non sa come prendere posizione e come comportarsi.

Le puntate della soap sono disponibili in modalità on demand su Mediaset Play Infinity, dove si possono vedere le puntate di Un Vita anche in live streaming grazie alla diretta di Canale 5. La soap va in onda anche in replica su La 5, al numero 30 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì alle 11:25 circa.