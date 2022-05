Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della soap opera iberica Una vita, che viene trasmessa tutti i giorni su Canale 5. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 30 maggio a sabato 4 giugno, Soledad e Leonardo organizzeranno un attentato nel corso del quale perderanno la vita Antonito e Carmen. Inoltre Marcos approfitterà del trambusto creato ad Acacias per uccidere Anabel, mentre Genoveva non si fiderà del nuovo arrivato David.

Felipe scopre le violenze su Natalia

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 30 maggio al 4 giugno, Marcos sarà adirato perché la figlia è fuggita via senza dargli notizia e Genoveva approfitterà del momento per comunicargli che Anabel è convolata a nozze con Aurelio.

In seguito Salmeron riferirà a Felipe che Bacigalupe ha compiuto delle violenze fisiche su Natalia. Alvarez-Hermoso si recherà dalla ragazza, la quale ammetterà l'incubo che vive da anni.

Nel frattempo Leonardo darà a Soledad la dinamite e la inviterà a preparare la bomba in massimo due giorni. In tutto questo Antonito comunicherà che sarà ministro del lavoro, mentre Ignacio non farà avere sue notizie e i cari temeranno che abbia lasciato Alodia da sola nuovamente.

Genoveva riuscirà a convincere Natalia a uccidere Marcos. Ramon, invece, scorgerà Leonardo seguire Lolita e penserà di dire subito tutto ad Antonito, ma quando noterà la felicità dell'uomo opterà per non esporgli le sue paure.

Alodia perde il bambino

Secondo le anticipazioni fino al 4 giugno, Genoveva sfrutterà il suo fascino con Marcos e quando l'uomo sarà vulnerabile, Natalia lo colpirà alle spalle uccidendolo. Salmeron farà in modo che Felipe si precipiti sul luogo dell'omicidio e l'uomo troverà il corpo senza vita di Bacigalupe. Così Genoveva farà in modo di fare arrestare l'avvocato, in maniera tale da scagionare Natalia.

Quest'ultima, però, non sarà d'accordo nel fare incriminare un innocente.Ignacio e Alodia, intanto, annunceranno il loro matrimonio.

Nel frattempo Aurelio rifletterà su come impossessarsi del patrimonio di Anabel. In tutto questo Soledad e Leonardo torneranno ad Acacias e compieranno un attentato nel corso del quale moriranno Antonito e Carmen, mentre Aurelio approfitterà del trambusto creato per uccidere Anabel.

Genoveva invece farà in modo che un'altra detenuta convinca Natalia a togliersi la vita in carcere. Tra le altre cose si assisterà a un salto temporale di cinque anni, dove si terrà una celebrazione per le persone decedute nell'attentato a cui non presenzieranno sia Felipe che Ramon, rimasti turbati dall'accaduto. Alodia, invece, ha perso il bambino.

Aurelio e Genoveva si sono sposati

In base agli spoiler Aurelio e Genoveva torneranno ad Acacias coniugati, ma la loro sarà solamente un unione di interesse. I due vedranno David e Valeria e Salmeron comprenderà che Quesada e Valeria si conoscano. Intanto Lolita chiederà a Felipe di ricordare Antonito in occasione della sua commemorazione, ma Ramon si mostrerà contrario nel dare ulteriori sofferenze all'avvocato. Infine Lolita sarà infuriata con Ramon, in quanto se ne andrà via senza dirle nulla, mentre Genoveva inconterà per la prima volta David e aumenteranno i suoi dubbi sull'operato dell'uomo.