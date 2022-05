Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno Canale 5 da domenica 29 maggio a sabato 4 giugno ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare Genoveva spingerà Natalia a uccidere Marcos, poi Felipe giungerà sul luogo e Salmeron lo farà incriminare. Quesada però non vuole che l'avvocato paghi al suo posto e si metterà contro la dark lady.

Intanto Soledad tornerà nel paesino spagnolo e farà scoppiare una bomba al ristorante, nella strage perderanno la vita anche Carmen e Antonito. Inoltre, Aurelio Quesada approfitterà del caos per uccidere sua moglie Anabel e prendersi tutta l'eredità dei Bacigalupe.

Natalia racconterà a Felipe che ha subito delle violenze da Marcos sin da bambina

Fabiana accetterà la proposta di matrimonio di Servante, mentre Lolita avrà ancora degli incubi in cui Antonito e Moncho vengono ammazzati. Nel frattempo Marcos sarà furioso per la fuga di Anabel e Genoveva getterà benzina sul fuoco e gli dirà che sua figlia si è sposata in segreto con Aurelio.

Intanto Salmeron proseguirà con il suo piano rivelando a Felipe che Natalia da anni è vittima di abusi sessuali da parte di Bacigalupe. A quel punto l'avvocato andrà a fare visita alla messicana che gli parlerà degli abusi subiti in Messico.

Intanto, Carmen, Casilda e Alodia regaleranno a Fabiana un vestito da sposa: il matrimonio tra Servante e Fabiana sarà un evento per tutto il quartiere di Acacias.

Poco dopo, Antonito annuncerà che presto diventerà ministro del lavoro. Invece, Genoveva convincerà Natalia a eliminare Marcos. Allo stesso tempo Alvarez Hermoso affronterà Marcos davanti a tutti.

Successivamente Genoveva sedurrà Marcos, in modo tale che Natalia possa entrare in casa e accoltellarlo alle spalle. Intanto Felipe riceverà un biglietto in cui Salmeron gli dice che Quesada è in pericolo.

A quel punto l'avvocato correrà da Natalia, ma troverà Bacigalupe a terra senza vita.

Subito dopo, la dark lady di Acacias 38 vorrà far incriminare Felipe dell’assassinio di Marcos. Infatti Alvarez Hermoso verrà arrestato, ma Natalia non vorrà che l'uomo paghi per una cosa fatta da lei. Intanto Aurelio si fingerà un marito amorevole ma vorrà uccidere Anabel per impadronirsi del patrimonio della sua famiglia.

Successivamente Soledad e Leonardo torneranno in incognito ad Acacias 38, con lo scopo di far scoppiare una bomba: in particolare ci sarà un attentato al ristorante, in cui ci saranno diversi morti, tra cui Carmen e Antonito. Nel mentre Aurelio approfitterà del caos per uccidere Anabel. Intanto una donna inviterà Natalia a togliersi la vita in galera, su ordine di Salmeron.

Ci sarà un salto temporale di cinque anni

A questo punto nelle trame ci sarà un salto temporale. Passeranno cinque anni dagli avvenimenti e il giorno dell'anniversario si celebrerà una messa in memoria degli scomparsi. Alla commemorazione non parteciperanno né Ramon e né Felipe, in quanto saranno rimasti segnati dalla vicenda.

Nel frattempo, Lolita non avrà ancora elaborato il lutto, manderà suo figlio Moncho al paese e faticherà a ritrovare l'armonia con suo suocero.

Intanto Ramon sarà sempre più incattivito e non vorrà avere rapporti con il vicinato, in quanto non è interessato alla loro compassione. Anche Felipe perderà la testa e sarà aggressivo con tutti.

Poco dopo ad Acacias 38 arriverà una macchina di lusso, dalla quale scenderanno Aurelio Quesada e Genoveva. Questi ultimi dopo cinque anni saranno tornati nel paesino spagnolo. I due coniugi si stabiliranno al piano nobile.

Nel mentre Ramon sarà contrario a commemorare le vittime dell'attentato e anche a intitolare una piazza a suo figlio. Proprio per questo Palacios non vorrà essere coinvolto nelle celebrazioni.

Lolita però dirà al suocero che dovrà riprendersi perché la situazione è diventata insostenibile. Inoltre la donna dirà a Felipe di partecipare alla celebrazione per ricordare il marito, ma ciò farà arrabbiare ulteriormente Palacios perché dirà alla nuora che questa proposta avrà solo creato nuove sofferenze all'amico.