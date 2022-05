La prima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano, nato da un'idea da Giannandrea Pecorelli, per le repliche che andranno in onda dal 23 al 27 maggio raccontano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) spingerà Teresa Iorio (Giusy Buscemi) a tentare di fare la stilista. Quest'ultima, quindi, deciderà di mostrare i suoi disegni a Pietro Mori (Giuseppe Zeno), nel frattempo il proprietario dell'atelier e Iorio faranno coppia fissa.

Carlo Mandelli (Corrado Tedeschi), intanto, ordinerà a Federico Cazzaniga (Riccardo Leonelli) di uccidere Mori, mentre quest'ultimo tenterà di riconquistare Teresa. La situazione nel grande magazzino milanese, infine, precipiterà e soltanto Vittorio parrà in grado di risolvere il tutto.

Vittorio e Teresa faranno coppia fissa

Le trame de Il Paradiso delle Signore per le repliche dal 23 al 27 maggio anticipano che Vittorio potrebbe essere definito un talent scout e in quanto tale consiglierà a Teresa di tentare di fare la stilista. Iorio non ne sarà affatto convinta inizialmente ma, dopo un po', sceglierà di mostrare a Pietro i suoi disegni.

A quel punto, l'aspirante stilista dovrà soltanto sperare che a Mori piacciano le sue creazioni e, di conseguenza, li trasformi in una nuova collezione per la boutique.

Teresa e Vittorio, dopo aver ammesso i loro sentimenti reciproci, faranno finalmente coppia fissa. Carlo, padre di Andreina, non riuscirà a trovare le prove per incriminare Pietro per l'assassinio del fratello, quindi ordinerà a Federico di uccidere Mori.

Pietro e Vittorio saranno entrambi attratti da Iorio, quindi Conti penserà che sia una buona idea rassicurare la ragazza con una dichiarazione d'amore che non lasci spazio ad alcun dubbio.

Mori, intanto, parrà non riuscire più a fingere di amare Andreina.

Pietro e Teresa apprenderanno che la nave Andrea Doria è naufragata

Dopo aver ammesso a sé stesso di non provare alcunché per Mandelli, Pietro si metterà di buzzo buono per far nuovamente breccia nel cuore di Teresa e, nel tentativo di riuscirci, organizzerà un romantico appuntamento al parco.

Durante il loro appuntamento, Mori farà conoscere Ettore, l'uomo che si è preso cura di lui, a Iorio ma l'incontro verrà interrotto dalla destabilizzante notizia che la nave Andrea Doria è naufragata con a bordo il fratello del ragioniere Galli (Andrea Pennacchi).

Pietro, quindi, deciderà di tornare in ufficio per offrire un sostegno morale all'amico e collega ragioniere. Teresa, successivamente, scoprirà il segreto di Mori ma non riuscirà ad avere un confronto con l'uomo, in quanto quest'ultimo sembrerà essersi volatilizzato nel nulla.

La situazione nell'atelier, infine, precipiterà e Vittorio sembrerà l'unica persona in grado di risolverla. Iorio con un discorso pregno di passione convincerà Conti a tornare al Paradiso dopo che lo stesso si era licenziato.