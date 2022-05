Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler delle trame spagnole di Una Vita raccontano che le dipartite di Antonito e Carmen destabilizzeranno non poco Ramon, il quale comincerà ad avere un rapporto pregno di conflitti con Lolita. Il signor Palacios, nonostante siano passati cinque anni dai due lutti subiti, non riuscirà a farsene una ragione e perderà la fede in Dio e nella politica. Casado, intanto, manderà il piccolo Moncho a Cabrahigo per tenerlo più lontano possibile dai pericoli del quartiere.

Lolita, inoltre, dirà alle vicine che Carmen è morta a seguito di diversi mesi d'agonia trascorsi in ospedale, mentre Ramon andrà su tutte le furie quando la bottegaia darà il proprio benestare affinché la piazza di fronte al ristorante vanga dedicato ad Antonito. Palacios senior, infine, avrà un litigio con Casado e deciderà di trasferirsi a casa di Felipe.

Ramon sarà in lutto dopo un lustro dalla morte della moglie Carmen e del figlio Antonito

Le anticipazioni spagnole di Una vita riportano che l'attentato degli anarchici a calle Acacias ha provocato svariate vittime, tra cui Carmen e Antonito. Nonostante nella soap opera ci sarà un balzo temporale, il quale porterà gli eventi al 1920, Ramon sarà ancora in lutto per le dipartite del figlio e della moglie anche dopo un lustro di distanza.

Palacios senior, difatti, perderà la fede sia nelle istituzioni politiche che nella religione, additando entrambe come inefficienti nel contrastare il tragico attentato avvenuto nel quartiere.

Lolita, intanto, preferirà mandare il figlio Moncho a Cabrahigo, così da tenere il bimbo il più lontano possibile dai pericoli che Acacias potrebbe rappresentare.

La bottegaia, inoltre, confiderà alle vicine che Carmen, in realtà, non è morta subito dopo l'attentato bensì diversi mesi dopo. Tale confessione di Casado farà inalberare non poco Ramon.

Gerardo se ne andrà da casa di Felipe perché stufo di essere trattato malamente

Casado darà il proprio consenso affinché il municipio intitoli a nome di Antonito una piazza dinanzi al Nuovo Secolo XX.

Già adirato per la lingua lunga di Lolita, Palacios finirà per andare in escandescenza del tutto appresa la notizia della piazza in onore del figlio defunto.

Lolita e Ramon, quindi, avranno un duro litigio nel quale la bottegaia sottolineerà al padre di Antonito che è libero di andarsene da casa quando vuole. Palacios prenderà tali parole alla lettera e si trasferirà nell'appartamento di Felipe.

Gerardo, infermiere che dedito alle cure di Alvarez Hermoso, deciderà di andarsene da casa dell'avvocato in quanto stufo di essere trattato male dallo stesso. La convivenza tra Felipe e Ramon, infine, non sarà tra le più semplici.