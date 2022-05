Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 9 al 13 maggio, ci sarà l'atteso ritorno di Eugenio. Il magistrato Nicotera si troverà al centro di una delicata vicenda di camorra nella quale verrà coinvolta anche Viola. Si tornerà inoltre a parlare di Bianca, dopo il ritrovamento di una scritta, molto sospetta, a scuola.

Brutte notizie in arrivo per Silvia, a quanto pare infatti Giancarlo le rivelerà di doversi trasferire, molto presto, a Bari per questioni di lavoro.

Non se la passerà meglio sua figlia Rossella, si scoprirà infatti che Riccardo è andato a letto con Virginia.

Un posto al sole, anticipazioni 9-13 maggio: Nicotera sulle tracce di un boss della camorra

Il magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano) si ritroverà a guidare le indagini a carico di un pericoloso boss della camorra e anche Viola (Ilenia Lazzarin) sarà in pericolo. La ragazza, infatti, finirà vittima di un avvertimento. Non è chiaro cosa le accadrà di preciso, ma fortunatamente la donna ne uscirà incolume. In ogni caso le anticipazioni confermano che il criminale verrà assicurato alla giustizia, causando un putiferio nel quartiere dove ha sede il centro di ascolto di Angela (Claudia Ruffo) e Giulia (Marina Tagliaferri).

C'è inoltre un'altra novità, a quanto pare infatti ci sarà un nuovo piccolo giallo a scuola, quando apparirà una scritta molto particolare sulla lavagna.

I sospetti si concentreranno subito su Bianca (Sofia Piccirillo), ma pare proprio che stavolta la bambina sia innocente.

Un posto al sole, trame 9-13 maggio: Silvia scopre che Giancarlo deve lasciare Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia (Luisa Amatucci) litigherà duramente con Michele (Alberto Rossi). La donna, in seguito, riceverà un'inaspettata quanto spiacevole notizia da parte di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi).

La proprietaria del Vulcano scoprirà che l'uomo dovrà presto trasferirsi a Bari per lavoro. Questa notizia giungerà come una doccia gelata per la donna che dovrà valutare il futuro della sua relazione.

Un posto al sole, puntate dal 9 al 13 maggio: Riccardo lascia Rossella

Riccardo (Mauro Racanati) dovrà fare i conti con i propri sensi di colpa dopo essere andato a letto con Virginia (Desirée Noferini).

Nel frattempo Rossella (Giorgia Gianetiempo), ignara di cosa sia accaduto, proverà a riavvicinarsi all'uomo. Purtroppo, però, gli eventi finiranno per precipitare e Crovi, non reggendo il peso del suo gesto ai danni di Ross, preferirà lasciarla. A quanto pare sarà quindi questo l'epilogo di questa storia d'amore iniziata diversi mesi fa, anche se potrebbero esserci ulteriori colpi di scena in futuro.