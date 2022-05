Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 3 maggio, le dame si sono esibite in una sfilata con il tema "dolce o piccante". Hanno come sempre scelto i vestiti che reputavano più adatti a rappresentarle e hanno sfilato davanti al parterre maschile, ottenendo voti più o meno alti. La sfilata di Catia non è passata inosservata. Armando ha attaccato la donna, definendola "volgare" e sul web si è scatenata un'accesa polemica. Anche Gianni Sperti non ha apprezzato le movenze della donna.

Critiche per la sfilata di Catia a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 3 maggio le dame si sono esibite nella sfilata, ma questa volta si è scatenata un'accesa polemica.

A far discutere è stata in modo particolare l'esibizione scelta da Catia Franchi, che è stata giudicata in modo negativo dagli uomini presenti nel parterre e dagli opinionisti. Anche gli utenti del web si sono scatenati. "Sono una persona molto dolce ma so essere anche piccante" ha spiegato Catia, nel video di presentazione. La dama si è esibita sulle note di Stand By Me, con un vestitino azzurro molto corto, lasciandosi andare a movenze che non sono passate inosservate. La prima a commentare l'esibizione è stata Tina Cipollari, che le ha chiesto se indossava l'intimo, insinuando che si è visto più del dovuto.

Il commento dei cavalieri

"Sei stata volgare" ha commentato Armando Incarnato, spiegando di essere rimasto senza parole e che secondo lui la dama è riuscita a rovinare il vestito che indossava con le sue movenze.

Il cavaliere napoletano ha deciso di dare un 2 come voto per la performance. Gianni Sperti si è trovato d'accordo con la sua posizione, considerando quello che aveva appena visto "folle", invece che "dolce o piccante" come suggeriva il tema. A tutto questo si è aggiunto l'1 che ha voluto dare Biagio, con cui la dama era precedentemente uscita.

Tina ha definito il cavaliere ipocrita, spiegando che il voto è dettato dai precedenti litigi che avevano avuto. "Questo è un gioco" ha risposto Catia, che non ha risparmiato Armando da numerose frecciate.

La polemica sul web

L'esibizione di Catia è stata duramente criticata dagli uomini presenti in studio, ma anche dal pubblico a casa.

Sui social network qualche utente ha cercato di difendere la sua posizione, ma la maggior parte delle persone ha criticato la performance della dama, dando ragione ad Armando. In molti hanno trovato fuori luogo le sue movenze, considerate poco attinenti al vestito che indossava e anche un po' esagerate. Gianni Sperti ha spiegato che una donna che indossa una gonna così corta dovrebbe sapere come muoversi senza esagerare e sul web in tanti sono stati d'accordo con le sue parole.