Le anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i telespettatori. Molte saranno le novità che riguardano i personaggi della soap opera, alcuni però non faranno più parte delle avventure del grande magazzino milanese, che riprenderanno a settembre 2022. Uno dei personaggi che lascerà il cast de Il Paradiso delle Signore sarà Caterina Bertone: l'attrice ligure, infatti, ha confermato il suo addio, attraverso un post pubblicato su Instagram, che non ha lasciato molti dubbi ai suoi follower. Bertone ha speso delle belle parole per descrivere la sua esperienza nella fiction di Rai 1 e ha ringraziato il suo collega Alessandro Tersigni.

Il Paradiso 7, Caterina Bertone non farà parte della nuova stagione

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7, verranno trasmesse il prossimo settembre su Rai 1. Una delle anticipazioni più importanti, riguarda il cast della serie milanese: nella settima stagione, infatti, i fan vedranno nuovi volti, ma dovranno salutare alcuni dei personaggi già conosciuti. Caterina Bertone, che interpreta Beatrice Conti, ha ufficializzato la sua uscita dalla soap opera, con un post che ha lasciato pochi dubbi, nel dettaglio l'attrice ligure ha confessato: "Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura, che mi ha dato molto. Sono grata a tutte le persone che mi sono state vicine, soprattutto Alessandro Tersigni per tutte le nostre risate".

L'uscita di Beatrice e la storia con Dante

Il post pubblicato su Instagram da Caterina Bertone ha scatenato diverse ipotesi tra i fan della serie milanese, riguardo il rapporto tra Beatrice e Dante. Con l'uscita di scena della cognata di Vittorio Conti, infatti, i telespettatori hanno ipotizzato anche la fine della storia d'amore tra la donna e Romagnoli.

Dopo aver rischiato la vita con l'incidente stradale, Beatrice ha ritrovato la serenità con Dante. Quest'ultimo per amore della donna, ha rinunciato per sempre alle quote de Il Paradiso. Nonostante le premesse per un lieto fine, però, sembrerebbe che la storia tra i due non sarà tra le protagoniste della settima stagione.

Pietro Masotti e Alessandro Tersigni saranno presenti nella settima stagione

Le anticipazioni della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, rivelano importanti novità anche per Marcello Barbieri, interpretato da Pietro Masotti. L'attore barese, infatti, sarà presente, ma resterà single per un po' di tempo. Oltre a Masotti, presenti nel cast de Il Paradiso delle Signore 7 ci saranno anche Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Lucrezia Massari (Flora Ravasi), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri) e Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo).