A Uomini e donne è tempo di sfilate e nel corso della puntata del 3 maggio Ida Platano ha spiazzato i cavalieri in studio con un abito che ha lasciato poco spazio all'immaginazione.

La dama si è cimentata in questa nuova sfilata, così come le altre dame del trono over, ma la sua performance ha scatenato accesi contrasti sui social, al punto che in tanti hanno puntato il dito contro, a parer loro, la "volgarità" di Ida Platano, osannando invece Gemma Galgani.

Ida Platano provoca alla nuova sfilata di Uomini e donne

Nel dettaglio, a Uomini e donne sono tornate le sfilate e il titolo di quella del 3 maggio è stato "Dolce o piccante".

Tra gli outfit che hanno destato particolare attenzione c'è stato quello di Ida Platano, che si è messa in gioco con un abito decisamente trasparente, che ha messo in risalto le sue forme.

"Sono una persona molto dolce, ma anche piccante" ha ammesso Ida, che ha aperto la sfilata.

Immediata la reazione dei cavalieri in studio, molti dei quali hanno promosso l'esibizione della dama con ottimi voti. Tra questi Riccardo Guarnieri, che ha giudicato la sfilata della sua ex fidanzata con un bel 10.

Dure critiche social contro la sfilata di Ida Platano a Uomini e donne (Video)

Tuttavia Ida non ha messo d'accordo i fan social che seguono la trasmissione e commentano in rete le varie puntate. In tanti, infatti, hanno puntato il dito contro la dama del trono over.

"Molto meglio Gemma che Ida. Almeno è simpatica e si sa muovere sulla passerella" ha scritto un fan della trasmissione di Canale 5, puntando il dito contro l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.

Ida all’Eurovision subito così sbanchiamo anche quest’anno #UominieDonne pic.twitter.com/A1VCP74tGR — OPI | Loredana Cannata era (@opiquellovero) May 3, 2022

"La presenza di Ida fa rivalutare Gemma, che mi sembra bellissima in questa sfilata", ha scritto invece un altro telespettatore e fan social di Uomini e donne, dopo aver visto le due dame sfilare.

"Volgarissima Ida, troppo pacchiana" ha sentenziato invece un altro spettatore del programma Mediaset, puntando sempre il dito contro la dama bresciana.

Ida sta prendendo il posto di Gemma a Uomini e donne? Ecco perché

Insomma, la sfilata provocante di Ida Platano è stata bocciata su tutta la linea dai fan di Uomini e donne e, come se non bastasse, in molti hanno notato anche che la dama ha preso il posto di Gemma come apripista di questo evento che si tiene abitualmente in trasmissione.

"Gemma non ha più il ruolo da protagonista nemmeno nelle sfilate, ormai Ida l'ha ufficialmente spodestata" hanno segnalato i fan del programma, notando che Gemma non è stata la prima a scendere in passerella come è sempre accaduto in tutte le sfilate che ci sono state nel corso degli ultimi anni.