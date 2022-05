Quando manca meno di una settimana alla fine della stagione 2021/2022 di Uomini e donne, sul web ha preso piede un rumor piuttosto spiazzante su due protagonisti del Trono Classico. Dopo aver assistito ai continui avvicinamenti di Veronica a Matteo sia in studio che in esterna, alcuni fan hanno ipotizzato che potrebbero avere un accordo pregresso: ad alimentare questa chiacchiera, è la notizia che i giovani hanno un'amica in comune che potrebbe averli messi in contatto lontano dai riflettori.

Rumor sulla futura coppia di Uomini e Donne

Sono passati meno di sette giorni da quando Maria De Filippi ha condotto l'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne.

Lo scorso 19 maggio, infatti, è stato registrato l'appuntamento conclusivo dell'edizione 2021/2022 del dating-show, quello incentrato sulla scelta di Veronica e sugli aggiornamenti finali sui personaggi del Trono Over.

Le anticipazioni che circolano sul web da un po' di tempo, fanno sapere che le riprese sono terminate con la formazione di una nuova coppia e con l'addio definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Per quanto riguarda la tronista modenese, si è saputo che ha preferito Matteo ad Andrea, confermando il pensiero che molti spettatori da casa avevano sulla conclusione del suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Il corteggiatore ha risposto di sì ed è ufficialmente nato un amore sotto la cascata di petali rossi che solo pochi giorni prima aveva suggellato il lieto fine tra Luca e Soraia.

Il parere del pubblico di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne sanno come sono andati a finire i percorsi dei tronisti dalle anticipazioni che impazzano in rete da giorni: le puntate dedicate alle scelte di Luca e Veronica, infatti, non sono ancora andate in onda su Canale 5.

Dopo aver saputo che la preferenza di Rimondi è andata a Matteo (lo spasimante meno apprezzato dal pubblico, comunque non quanto il "rivale" Andrea), alcuni spettatori si sono esposti sui social per mettere in dubbio la limpidezza di questa conoscenza.

Tra i commenti che sono apparsi su Twitter di recente sulla neo coppia, spicca quello che mette la pulce nell'orecchio ai più scettici su una presunta frequentazione precedente all'incontro davanti alle telecamere.

"Vorrei far notare che il percorso di Veronica è molto strano", si legge sul web proprio pochi giorni prima che il dating-show vada in vacanza.

"Useremo questi video quando a luglio salterà fuori che erano d'accordo la tronista e il veneziano", termina così il messaggio che sta circolando tra gli spettatori del format condotto da Maria De Filippi.

Attesa per il finale di Uomini e Donne

I più attenti fan, poi, in queste ore hanno ricordato un particolare che è emerso all'inizio dell'avventura di Veronica a Uomini e Donne.

Quando ha cominciato a portare in esterna Matteo, la tronista ha informato la redazione di "conoscerlo" già in quanto hanno un'amica in comune. Rimondi ha aggiornato gli autori dell'esistenza di una ragazza di Venezia che fa parte della cerchia di amicizie sia sue che del corteggiatore che poi sceglierà dopo un paio di mesi di frequentazione.

I dubbi sulla sincerità di entrambi i giovani, dunque, non si placano, anzi vengono alimentati dai commenti social di chi avrebbe preferito vedere Andrea affianco alla protagonista del Trono Classico.

La scelta di Veronica, comunque, dovrebbe andare in onda tra pochi giorni, molto probabilmente mercoledì 1° giugno (e dopo quella di Luca Salatino che è stata registrata prima), quando il dating-show andrà ufficialmente in vacanza e darà appuntamento a settembre con nuove storie da raccontare.