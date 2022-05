Se nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ed Alex Belli avevano dato vita ad un rapporto molto stretto con una speciale amicizia che, a tratti, ha fatto pensare anche a qualcosa di più, fuori dal reality show non si arrestano i botta e risposta. L'italo-americana e l'attore hanno intrapreso strade diverse e non vi è più nessun legame ma, ciononostante, non mancano le frecciatine che i due si lanciano a distanza. Qualche settimana fa, l'emiliano aveva parlato della fashion blogger con qualche stoccata alla quale scelse di replicare la madre dell'ex gieffina Wendy Kay.

L'influencer è stata intervistata da Chi ed ha risposto a Belli dopo lo sfogo della mamma.

Le parole di Soleil Sorge

Soleil Sorge è in partenza per L'Isola dei Famosi anche se non in qualità di concorrente. Su Wendy Kay ha dichiarato che è un monaco buddhista ma, allo stesso tempo, incarna il ruolo di madre leonessa, aggiungendo: "Ha reagito davanti all'ennesima falsità di Alex". La fashion blogger ha sottolineato di aver preso tanto dal carattere della madre. Nel dettaglio, l'attore aveva affermato che alcune persone si ritengono convinte che lui abbia bisogno di parlare di loro o, comunque, essere a loro associato. L'attore aveva proseguito evidenziando che si sbagliano perché hanno solamente la sua indifferenza in maniera totale concludendo che la sua vita ed il suo lavoro sono distanti da questo tipo di dinamiche.

Il retroscena svelato da Soleil

L'italo-americana ha, inoltre, commentato un episodio di cui è stata protagonista. Un ragazzo si è avvicinato a lei e le ha domandato: "Ma perché dal vivo sei così brutta?". La fashion blogger ha detto di aver reagito ridendo ironizzando sul fatto che il problema fossero le luci sbagliate. Un'occasione, rendendo noto questo evento, che Soleil Sorge ha voluto sfruttare per lanciare un messaggio sulla bellezza definita da lei come soggettiva e relativa.

L'ex gieffina ha detto di essere nata e cresciuta in una famiglia che ha sempre conferito maggiore importanza alla persona piuttosto che all'aspetto esteriore. L'influencer, in seguito, è cresciuta e si è appassionata al mondo dell'arte e della bellezza finendo per crearsi un'idea ed ha sottolineato che chiunque deve stare bene con sé stesso, prescindendo da quelli che vengono considerati i canoni imposti dalla società.

Riguardo alle luci, Soleil Sorge ha voluto svelare un retroscena di quanto accadeva nella casa più spiata d'Italia. Tutti durante le dirette,volvevano il suo posto in quanto credevano che ci fossero le luci migliori. L'italo-americana ha spiegato che se veniva bene in televisione il merito era da attribuire alla sua abilità nel truccarsi.