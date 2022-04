Che fine ha fatto Tinì Cansino? È questa la domanda che impazza sui social network tutte le volte che viene trasmessa in tv una nuova puntata di Uomini e donne. Gli spettatori, infatti, si sono accorti che la soubrette non figura più al fianco di Tina e Gianni da oltre un mese, e nessuno si è prodigato per dare spiegazioni a riguardo. Tra le ipotesi che stanno circolando sul perché l'opinionista sia sparita dal video, spiccano quelle di un possibile allontanamento voluto dalla redazione oppure di un problema di salute della stessa, magari legato al Covid.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

È da più di un mese che gli unici opinionisti di Uomini e Donne sono Gianni Sperti e Tina Cipollari. I più attenti spettatori, infatti, hanno fatto notare che Tinì Cansino non partecipa ad una puntata del dating-show da settimane, e che nessun membro del cast l'ha mai nominata per spiegare il motivo della sua insolita assenza.

Anche se parlava poco e veniva interpellata da Maria De Filippi di tanto in tenato, la soubrette era un punto di riferimento del programma, anche soltanto visivo.

Da tempo, però, si sono perse le sue tracce e i fan non riescono a smettere di chiedersi come mai la donna non figura più affianco al tronista di turno, che in questo caso è il romano Luca Salatino.

Tinì è entrata a far parte del gruppo di protagonisti del format Mediaset qualche anno fa, quando è stata scelta per commentare le vicende di dame e cavalieri del Trono Over (ora uniti ai giovani del Classico in un unico appuntamento).

Le teorie del pubblico di Uomini e Donne

Visto che gli addetti ai lavori non si stanno esponendo per spiegare perché Tinì non figura più tra gli opinionisti di Uomini e Donne, ci stanno pensando alcuni telespettatori a formulare delle ipotesi a riguardo.

Un tweet ironico che ha raccolto parecchi consensi e che ha strappato sorrisi a chiunque l'abbia letto, ad esempio, recita: "L'avranno fatta fuori".

Una teoria piuttosto accreditata tra i fan del dating-show, dunque, è che Cansino potrebbe essere stata allontanata dalla redazione perché la sua presenza nelle puntate non era indispensabile.

A differenza di Gianni e Tina, infatti, l'ex soubrette non ha mai fatto interventi degni di nota e la maggior parte del tempo che era davanti alle telecamere lo passava in silenzio o con il dito alzato cercando di ottenere la parola dalla conduttrice.

L'intervento sulla rivista di Uomini e Donne

Un'altra ipotesi che stanno facendo gli spettatori di Uomini e Donne per giustificare l'assenza di Tinì in studio, è quella legata ad un suo presunto problema di salute. Secondo alcuni fan del programma, infatti, Cansino potrebbe essere sparita dagli Elios a causa di una possibile positività al Covid.

Insomma, resta fitto il mistero che aleggia attorno alla sparizione dell'ex showgirl dal cast fisso della trasmissione di Maria De Filippi.

A mettere in dubbio la teoria secondo la quale la donna potrebbe essere stata allontanata dalla redazione, c'è la notizia che riportano alcuni fan sul suo intervento settimanale sulla rivista ufficiale della trasmissione. Anche se non figura più tra gli opinionisti da oltre un mese, Tinì continua a tenere una rubrica sull'oroscopo all'interno del giornale di U&D, quello che riporta interviste esclusive e racconti inediti su tutti i protagonisti del Trono Over e del Classico.

Non è dato sapere se l'ex soubrette riapparirà davanti alle telecamere prima del finale di stagione, previsto per gli ultimi giorni di maggio, quando i tronisti Luca e Veronica saranno chiamati a fare una scelta, e dame e cavalieri dovranno prendere decisioni importanti sulle loro frequentazioni.