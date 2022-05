C'è già aria di crisi tra Luca e Soraia dopo la scelta a Uomini e donne? Sono queste le voci che girano sulla nuova coppia che si è formata nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Circa dieci giorni fa è stata registrata la puntata dedicata alla scelta del tronista romano, che tra Lilli e Soraia ha preferito coronare il suo sogno d'amore con quest'ultima.

Eppure, da alcuni movimenti social, emergerebbe che la situazione tra i due, post scelta, non sia affatto idilliaca e la "colpa" potrebbe essere in parte dell'amicizia tra Soraia e Federica Aversano, ex pretendente di Matteo Ranieri, amico fraterno di Luca.

Luca Salatino sceglie Soraia a Uomini e donne, ma si parla di crisi

Nel dettaglio, Luca Salatino ha portato a termine il suo percorso a Uomini e donne coronando il suo sogno d'amore con Soraia, che gli ha detto sì.

Usciti dal programma di Maria De Filippi i due non possono condividere momenti insieme sui social fino a quando non sarà trasmessa la puntata della scelta in tv.

Tuttavia entrambi sono comparsi nelle storie di altri personaggi che hanno fatto parte del cast di questa ultima edizione del programma Mediaset.

In particolar modo Soraia, dopo la scelta a Uomini e donne, ha avuto modo di trascorrere delle giornate in compagnia di Federica Aversano, la corteggiatrice che è stata scartata da Matteo Ranieri.

Soraia beccata con Federica Aversano dopo la scelta

Gli scatti social di Soraia e Federica non sono passati inosservati, dato che l'ex pretendente di Matteo aveva rilasciato delle dichiarazioni poco piacevoli nei confronti di Luca Salatino.

Ecco perché il fatto che Soraia, subito dopo la scelta, sia apparsa in compagnia di Federica ha destato non pochi sospetti tra i fan, facendo pensare che per questa nuova coppia nata a U&D possa esserci già aria di crisi a distanza di pochi giorni dal “fatidico sì”.

Come se non bastasse, anche questo weekend appena passato, Luca Salatino lo ha trascorso lontano dalla sua fidanzata.

Luca in compagnia di Matteo Ranieri dopo la scelta a Uomini e donne

L'ormai ex tronista di Uomini e donne è apparso in compagnia di Matteo Ranieri, anche lui protagonista dell'ultima edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Luca lo ha raggiunto in Liguria dove hanno avuto modo di trascorrere un po' di giorni insieme, così come testimoniano le storie che hanno pubblicato sui loro profili ufficiali Instagram.

Insomma, tali strani movimenti insospettiscono i fan della coppia e a questo punto non resta altro che attendere la versione dei fatti ufficiale di Luca e Soraia, per cercare di capire cosa sta accadendo e se queste voci di crisi sono vere oppure no.