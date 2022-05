L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda questo lunedì 9 maggio 2022 con la messa in onda di una nuova puntata inedita.

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis le vicende di Ida Platano e del suo ex Riccardo Guarnieri, dato che il rapporto tra i due arriverà ad un punto di svolta decisamente importante.

Spazio anche alle vicende del 90enne Alessandro che metterà gli occhi su una nuova dama del parterre, mentre il cavaliere Bruno si ritroverà diviso tra due fuochi.

Anticipazioni Uomini e donne del 9 maggio: Riccardo e Ida si confrontano

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne del 9 maggio, rivelano che si tornerà a parlare del turbolento e chiacchieratissimo rapporto tra Ida Platano e il suo ex Riccardo Guarnieri.

Tra i due, in queste ultime settimane di programmazione della trasmissione, non sono mancati i gesti carini e in più occasioni si sono lasciati andare anche a dei balli a centro studio che non sono passati inosservati.

Insomma, sembrerebbe proprio che tra Ida e Riccardo non sia svanito del tutto il sentimento e che, ancora oggi, possa esserci spazio per un ritorno di fiamma.

Le anticipazioni di Uomini e donne, però, rivelano che sarà proprio Riccardo Guarnieri a decidere di mettere un punto fermo a questa situazione che va avanti con la sua ex fidanzata.

Riccardo Guarnieri spiazza la sua ex Ida a U&D

Il cavaliere, nel corso della puntata che andrà in onda questo lunedì pomeriggio su Canale 5, ammetterà di essere intenzionato a voltare pagina e quindi a mettere un punto definitivo alla sua relazione con la dama Ida Platano.

Il cavaliere di Taranto, infatti, deciderà di uscire allo scoperto definitivamente e quindi di far chiarezza circa i sentimenti che prova nei confronti di Ida Platano.

Senza troppi mezzi termini e giri di parola, Riccardo confesserà di non essere disposto a riprendere in mano le redini della sua relazione con Ida e di vederla solo come una semplice amica.

Bruno in crisi tra due dame: anticipazioni Uomini e donne del 9 maggio

Insomma, Guarnieri sarà molto schietto e diretto nel confermare di non voler ricucire la relazione con la sua ex fidanzata, mentre Ida ammetterà di non riuscire a vederlo come un semplice amico.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne del 9 maggio, rivelano che il cavaliere Alessandro dopo l'addio con Pinuccia, confesserà di essere interessato ad una delle dame presenti nel parterre della trasmissione di Maria De Filippi.

Spazio anche alle vicende di Bruno: il cavaliere si ritroverà messo in crisi tra due dame. Da un lato la donna con la quale sta portando avanti la frequentazione e dall'altro una nuova dama che parteciperà al programma per conoscerlo e che lui deciderà di tenere.