La puntata di Uomini e donne che è andata in onda su Canale 5 il 9 maggio, è stata quasi interamente dedicata a Riccardo e al suo controverso rapporto con Ida. In tanti hanno cercato di indagare sulle reali intenzioni del cavaliere nei confronti dell'ex fidanzata; anche Maria De Filippi è intervenuta per difendere la dama dall'atteggiamento del pugliese nel pretendere da lei una chiarezza che lui non ha. Guarnieri è apparso in evidente difficoltà di fronte alle domande della conduttrice.

Tensione negli studi di Uomini e Donne

Oggi, lunedì 9 maggio, è ricominciata la regolare programmazione di Uomini e Donne dopo il weekend.

I telespettatori hanno assistito alla continuazione della puntata che era iniziata venerdì scorso, quella in cui Riccardo ha discusso con una dama con la quale non si era trovato bene a cena.

L'appuntamento con il dating-show, dunque, si è aperto con l'ennesimo confronto tra Guarnieri e Ida sul rapporto che hanno ultimamente, ovvero da quando hanno messo da parte i vecchi dissapori.

Tina Cipollari ha sostenuto che tra i due ex ci sarebbe ancora un forte sentimento, soprattutto da parte della donna, la quale si mostra sorridente e gioiosa tutte le volte che il pugliese le va vicino anche solo per parlare.

Nella discussione si sono intromessi anche Alessandro e Armando, entrambi convinti che la parrucchiera non dovrebbe cadere di nuovo tra le braccia dell'ex se non vuole incappare in un'altra cocente delusione d'amore.

Il pensiero della presentatrice di Uomini e Donne

Se ai colleghi di parterre è sempre riuscito a rispondere a tono, è a Maria De Filippi che Riccardo ha fatto fatica a spiegare in modo chiaro le proprie ragioni.

Dopo averlo sentito chiedere più volte a Ida una "confessione" sui sentimenti che prova ancora oggi per lui, la conduttrice di Uomini e Donne si è rivolta a Guarnieri e gli ha detto: "Queste tue parole le ho trovate fuori luogo.

Tu stai giocando con lei, ma quando le chiedi se le piace Marco sembra quasi che sei geloso".

"Io penso che tu non sia geloso ma solo infastidito dal fatto che lei si avvicini a un altro, è come una forma di possesso", ha aggiunto la padrona di casa del dating-show tra gli applausi dei presenti.

Il pugliese non si aspettava che la presentatrice prendesse le parti della sua ex, così ha provato a giustificare il suo comportamento dicendo: "Io sono fatto così, ho sempre scherzato con lei in questo modo.

Poi se vedo che le interessa un altro, faccio un passo indietro, ma deve essere lei a dirmelo non altre persone".

Il cavaliere di Uomini e Donne messo all'angolo

"Sei grande e vaccinato, una misura del dopo rapporto sai trovarla o no?", ha aggiunto Maria nell'esprimere tutto quello che pensa di Riccardo e del comportamento che sta avendo con Ida da quando è tornato a Uomini e Donne.

La conduttrice non si capacitava del fatto che Guarnieri stesse continuando a chiedere alla sua ex di rendere pubblico un sentimento che proverebbe ancora: "Ma perché dovrebbe dirlo qua? Può farlo con suo figlio, con un'amica. E poi è stata chiara quando ti ha detto che non vuole un'amicizia da te".

La padrona di casa ha rincarato la dose quando ha detto al cavaliere: "Non capisco cosa vai cercando".

"Se non provi più niente per lei, non dovrebbe infastidirti se esce con Marco e lo bacia. Se fai così, sembra quasi che ti piace ancora", ha proseguito De Filippi.

Anche alcuni spettatori si sono esposti per criticare l'atteggiamento di Riccardo davanti alle telecamere. Qualcuno ad esempio ha tweetato: "Il suo ego è a pezzi ora, ne sta uscendo malissimo. Ha fatto parlare di sé per tutta la puntata, ha raggiunto il suo obiettivo".

"Lui è un grande manipolatore", ha tuonato un altro telespettatore del programma sempre sui social network.